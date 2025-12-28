抗中不只靠軍事實力！明居正揭美國3大殺手鐧：首招恐引爆「中國高官內鬥」

美國總統川普18日正式簽署《國防授權法》，內容除了將強化台美合作外，更提到美國情報單位必須在期限內調查並公開中國共產黨高層的資產狀況，引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，報告一旦公布，人民勢必反撲，更可能會引爆高官內鬥，這才是最大的問題。

明居正指出，近年來中共步步進逼美國，美國的反制手段除了軍事外，其中一個殺手鐧即為公佈中共高官財產。前美國國務卿希拉蕊在國會作證時被問及是否擔憂中國崛起，希拉蕊表示並不擔心，因為中共200多位中央委員中，有100多人擁有雙重身分，自己或家屬擁有綠卡，政治局20幾位委員中，約有60%至70%委員家屬擁有綠卡，或有財產放在美國。

廣告 廣告

明居正續指，當初新冠肺炎爆發後，使得美國原先風生水起的經濟突然崩盤，川普對中國恨之入骨，原先美國表示要追責索賠，後來不了了之，因此美國第二個殺手鐧即為和中國算新冠肺炎的帳。第三個殺手鐧為宗教自由，因為在美國立國精神中，宗教自由和宗教多元化為根本。

明居正說明，美國要分析中共高官在掠奪或累積財富時，如何影響中共外交政策，以及如何製造中國的全球影響力。中共產生新一屆中央委員會的270天內， 美國情報機構要提交一份報告，當中包括，第一，個人財富，中央委員的金融資產，以及是否擁有公司； 第二，中央委員境內外的不動產和香港、澳門的房地產；第三，海外投資，中央委員的金融帳戶，包括銀行帳戶、公司持股等，更重要的是是否有代理人、白手套、空殼公司或金融機構。 此份報告調查對象包括總書記、7名政治局常委，以及全體政治局委員和其直系家庭親屬成員，且調查完後將公開發布。這對中國而言是個極大的打擊，美國現在準備使出第一個殺手鐧了。

更多風傳媒報導

