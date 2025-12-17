抗中人氣高！高市海報首刷32萬張破紀錄 小泉曬飛官「軍魂手套」

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





槓上中國的日本首相高市早苗，人氣持續攀升，所屬的執政自民黨，昨天也為她推出黨魁海報，首刷狂印32萬張，創下10年來最多，就連上個月印製的月曆詢問度也很高。而同樣因為抗中獲得關注的防衛大臣小泉進次郎也在16日po出資深飛官的手套，上頭寫著「冷靜嚴格」，大讚日本自衛隊面對中國雷達照射時仍克制冷靜。

日本執政自民黨，16日推出高市早苗的新版黨魁海報，一紅一白有半身照也有全身照，由於高市人氣超高，海報首刷狂印32萬張，創10年來最高紀錄，幕僚透露高市本人驗收海報時，不斷點頭顯然相當滿意。

廣告 廣告

日本首相高市早苗：「若大家對我的喜愛，能讓年輕族群對政治更有興趣的話，就太開心了。」

11月底自民黨也印了高市版的月曆發給所有自民黨員，許多網友紛紛留言，指出沒入黨也想要怎麼辦，高市因為抗中而人氣高漲，防衛大臣小泉也一樣。

16日他在社群媒體，公布一張照片隨即引發關注，原來是前F15飛官，同時也是自衛隊最高指揮官內倉浩昭，曾戴過的手套，上頭用奇異筆寫著冷靜嚴格，小泉藉此讚揚，自衛隊員即便在被中國軍機雷達照射半小時，如此高壓狀態下，仍能冷靜克制。

日本防衛大臣小泉進次郎：「我們將繼續採取堅定冷靜的行動，致力維護地區和平與穩定。」

有分析指出要是美國被中國這樣對待，早就百倍奉還甚至可能直接按發射鍵。

日本是忍住不發，但即使努力克制中國連貓熊也報復不借日本了，一月底就要歸還。

日本民眾vs.記者：「貓熊，讓人真難過啊。」

上野動物園外滿滿的都是人園方規定每人只能看1分鐘，不少人對貓熊依依不捨，但也出現不同聲音，有網友表示中國把貓熊當成向其他國家的賞賜一樣，而且一年租金就要1億日圓，再怎麼可愛都太貴了，實在不需要低聲下氣，去請求對方出借中國要討就拿回去慢走不送。

更多東森新聞報導

重申台海立場！ 日本首相高市早苗：盼對話和平解決

中日緊張升溫持續交鋒 高市喊要「盡速見川普」

日中關係持續惡化 高市早苗：希望儘早見川普

