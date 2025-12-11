台灣社會最荒謬的現象，不是外在威脅的擴張，而是「抗中保台」被操作成一種思想禁令，讓整個社會不敢看、不敢聽、不敢討論全世界四分之一人口所在的巨大文明成果。一位桃園的國中老師，只因在課堂上分享一則大陸學生的勵志故事，就被學生檢舉、被要求寫報告、被迫不再使用任何「大陸案例」。這不是教育現場的單一事件，而是台灣知識邊界正在自我封閉的證據。

當一個社會因為政治口號，就禁止認識一個14億人口的文明時，真正被困住的不是中國大陸，而是台灣自己。大陸有全球規模最大的市場、最多的科技人力、最完整的產業鏈，近年AI、生醫、新能源、航太的突破，全世界都看在眼裡。《自然》雜誌把Deepseek創始人、中國青年科學家梁文鋒列入年度十大科技人物，美國認可、歐洲認可、全球主流學術界認可——只有台灣不敢認可？因為政治正確不許你承認大陸有進步，不許你覺得別人比台灣強。

這不是教育，是自我閹割。這不是民主，是笨蛋作主。

抗中保台到今天，已逐漸變成「抗中＝不准理解中國」、「保台＝封閉台灣的視野」。一旦你把學習禁區政治化，你培養的不是國際競爭力，而是玻璃心與恐懼。難怪台灣科技界越來越保守、學界越來越封閉，國際排名一路下滑——因為我們已經不再願意探索世界最大的知識來源。

抗中保台若變成「抗知識、保無知」，台灣真正失去的，是發展力、競爭力與下一代的未來。台灣需要的是自信，不是恐懼；需要的是開放，不是封閉。真正的保台，是把自己變強，而不是把世界關起來不准學生看，不准老師講！（作者為新黨副祕書長）