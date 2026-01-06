抗中保台踢鐵板！林宜瑾龜縮急撤台獨提案 他揭「國民黨出手」內幕

賴清德總統子弟兵、綠委林宜瑾3日宣布要提案將「兩岸條例」修成「兩國條例」，強調「台灣中國一邊一國不是句口號」，但傳出林宜瑾5日撤案，立法院6日的程序委員會確定不會出現此案。對此，國民黨前發言人鄧凱勛狠酸，提案又撤案，民進黨自導自演憲政方唐鏡，抗中保台被人看破手腳。

林宜瑾3日宣布要提案將「兩岸條例」修成「兩國條例」，強調「台灣中國一邊一國不是句口號」。（圖取自林宜瑾臉書）

鄧凱勛5日在臉書發文表示，林宜瑾才提案要修正《兩岸人民關係條例》，將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，意圖落實「兩國論」入法，結果5日就被傳出匆忙撤案。

圖取自林宜瑾臉書。

鄧凱勛指出，這場鬧劇堪稱是民進黨執導，林宜瑾出演的憲政方唐鏡「我進來了、我又出去了」，在提案與撤案之間反覆橫跳，視國會殿堂如兒戲，視憲政體制如無物。然而這齣鬧劇，恰恰揭穿了民進黨長期以來的政治謊言。民進黨習慣挑戰憲政紅線，認為國民黨為了國家穩定會當「煞車皮」，且只要國民黨一擋，就能轉身向支持者販賣亡國感，空手套白狼賺取政治紅利。

然而，鄧凱勛直言，這次國民黨選擇把門打開，表明「不再阻擋」要民進黨自己面對後果時，民進黨卻立刻怯戰、縮手。這證明了民進黨口中的「愛台灣」與「抗中保台」，不過是喊得震天嘎響的騙票口號。綠委鍾佳濱曾說「只有僱傭兵才看酬勞打仗」，而照樣造句還給民進黨也頗為通用「只有民進黨，才看政治紅利喊抗中保台」。對民進黨而言，一旦發現沒有政治紅利可圖，甚至可能引火燒身時，所謂的理想與堅持就可以立刻拋諸腦後，撤退得比誰都快。

