抗中共灰色襲擾！海巡署長親考無人機照 狂買440架組無人機大軍

社會中心／陳佳鈴報導

這批無人機將成為海巡的「空中戰隊」，結合新造艦艇與AI智慧辨識系統，能大幅擴展海上監控視野。（圖／翻攝畫面）

海巡署推動「科技執法」不再只是喊口號！為了貫徹「人人皆飛手」的政策目標，海巡署長張忠龍與副署長許靜芝展現硬漢作風，在繁重的公務之餘，堅持研讀法規與練習術科操控，分別於去年底與今年1月順利通過民航局考核，取得「無人多旋翼機基本級Ⅰ」專業證照。首長親自下場當「飛手」，不僅象徵海巡從傳統人力巡查邁向科技偵巡的新紀元，更向基層傳遞了「學習不分職級」的精神與毅力。

狂買440架無人機 建構「空中天眼」抗中

廣告 廣告

面對中國日益嚴峻的灰色地帶襲擾，海巡署宣布啟動大規模的「無人機戰隊」建置計畫。自今年（115年）起，將分階段採購高達440架近、中、遠程無人機，全力打造「岸海空立體情監偵網」。這批無人機將成為海巡的「空中戰隊」，結合新造艦艇與AI智慧辨識系統，能大幅擴展海上監控視野，讓走私偷渡與敵對勢力的騷擾無所遁形。

海巡署宣布啟動大規模的「無人機戰隊」建置計畫。自今年（115年）起，將分階段採購高達440架近、中、遠程無人機，全力打造「岸海空立體情監偵網」。（圖／翻攝畫面）

拚千人機隊！不只裝備多 飛手也要多

有裝備更要有技術，張忠龍署長強調：「身為指揮官，必須懂第一線的裝備才能制定精準戰術。」海巡署透過「勤訓合一」模式，近3個月已火速培訓超過200名合格飛手，今年更將目標擴大至1,000人次。這支成形的「千人無人機大軍」，將成為維護國家主權、執行海上救難與治安維護的最強後盾，確保國安滴水不漏。

為了貫徹「人人皆飛手」的政策目標，海巡署長張忠龍於去年底與今年1月順利通過民航局考核，取得「無人多旋翼機基本級Ⅰ」專業證照。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

小約聘成大貪官！吞5400萬救命錢 台南長照爆貪汙 狂買房股爽過5年

牙齒變長好醜？老闆娘壓力大狂磨牙 牙齦萎縮現大縫 醫教這招救

春節前夕嚴查！海巡犬＋X光機發威 基隆港攔截中國毒電子煙闖關

國軍染黃！阿兵哥賣片給「創意私房」賺3千7 再創炮兵團傳未成年影片

