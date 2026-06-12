抗中包圍網再+1 澳洲防長宣布美軍核潛艦中隊今年進駐西澳

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美國海軍於近日在澳洲重啟第3潛艦中隊，澳洲國防部長12日表示，美軍將於今年進駐澳洲一個具有戰略意義的港口。接著，在2027年起，4艘由美國指揮的核動力潛艦將輪調進駐澳洲西岸港口。在台海局勢升溫之際，該基地讓美國及其盟軍離南海更近，大幅強化在印太地區的嚇阻力。

美國媒體海軍科技（Naval Technology）報導，美國海軍已在澳洲重新啟用第3潛艦中隊（Submarine Squadron 3，CSS-3），並在西澳的皇家海軍斯特靈基地（HMAS Stirling）設立一個支援「澳英美三邊安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦行動的前進指揮單位，以支援部署於該基地的「西部潛艦輪調部隊」（Submarine Rotational Force-West，SRF-West）。CSS-3先前駐紮於夏威夷珍珠港，直到2012年2月解編，而在澳英美於5月30日發表聯合聲明後，美國太平洋艦隊潛艦部隊司令卡瓦諾少將（Rear Admiral Chris Cavanaugh）批准恢復這支中隊。

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法新社報導，接著在2026年內，整個中隊的人員與設備才會陸續完成實際部署。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）6月12日表示，美國海軍今年將在澳洲一個具有戰略意義的港口，部署一支核動力潛艦中隊。

公共造船廠工業營運副計畫執行官布朗中將（Vice Admiral Scott Brown）表示，約20名澳洲文職維修人員，以及25名澳洲皇家海軍潛水員與艦隊支援單位人員，已完成在珍珠港海軍造船廠的訓練；另有超過230人目前正在夏威夷接受訓練。

當相關人員部署好後，根據「澳英美三邊安全夥伴關係」（AUKUS）協議，由美國指揮的4艘潛艦，將從2027年起，以輪調方式進駐澳洲西岸港口。馬勒斯表示，第3潛艦中隊人員將負責監督這些潛艦的運作，並與澳洲及英國人員共同合作。馬勒斯表示，這支輪調部署的美軍部隊將負責訓練工作，並為澳洲未來自行操作核動力潛艦打下基礎。

台海局勢升溫 美軍核潛艦將輪駐西澳距南海更近

美國官員表示，在澳洲西岸的斯特靈基地，讓美國海軍更接近南海。而這個位置在日益升溫的台海局勢下，更突顯出其戰略價值。該基地的地理位置，讓盟軍核動力潛艦能在廣闊的海域範圍內執行任務，而不必只依賴關島、夏威夷、日本或美國西岸的基地設施。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這4艘核動力潛艦在澳洲斯特靈基地進行輪調部署，使盟軍的核動力攻擊潛艦能從這個前沿基地出發執行任務，並在當地能獲得維修、後勤支援、碼頭服務、指揮協調，以及受過訓練的澳洲人員支援。

這種模式讓美國及其盟友能建立更具彈性的水下作戰部署態勢，而無須將該基地改為永久性的外國母港；同時，還能縮短潛艦從遠方基地往返的距離，提高可執行任務的時間，並讓盟軍指揮官在反潛作戰、反水面艦作戰、情報蒐集、海上監視、海上拒止任務、特種作戰支援，以及保護海上交通線等任務上，擁有更大的運用彈性。

卡瓦諾表示，「在印太地區增設一支前沿部署的潛艦中隊，能提升我們在各類行動中的存在感、機動性與反應能力。CSS-3讓我們的潛艦與官兵能夠迅速做出反應，以支援美軍聯合作戰部隊在區域嚇阻方面的任務。」

在這個受到遠程飛彈、持續擴張的潛艦艦隊、海底基礎設施脆弱性，以及海上航道控制權競爭所影響的區域中，一個分散式的潛艦支援網路，能為美國與澳洲提供更高的韌性，也讓任何試圖追蹤、圍堵或干擾盟軍水下作戰行動的潛在對手，在制定戰略時面臨更複雜的挑戰。

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