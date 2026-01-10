抗中又有「新花樣」 監院要查台生赴陸「必得獎」涉統戰學校未申報

陸委會質疑，中國大陸藉由比賽、徵選，並以內定得獎等方式招攬台灣學生赴陸交流，藉此宣揚。監察委員林文程、田秋堇質疑，部分學校未落實填報或有教師以透過私人管道方式招攬學生參與赴陸相關活動，致難以追蹤，今（10日）宣布申請自動調查。

監察院。（圖／翻攝自Google map）

外界質疑，此似針對經常鼓勵學生參與中文各項比賽，爭取奪獎機會的北一女國文老師區桂芝。

陸委會日前指出，中國大陸利用比賽或甄選，吸引台灣學生報名參加，其中更牽涉內定得獎、落地招待等方式，宣揚中國大陸的美好。

陸委會強調，這類比賽或甄選，確實絕大多數都是幌子，只是為了招攬台灣學生到中國大陸參加統戰活動。

監委林文程、田秋堇今透過新聞稿指出，據報導，兩岸學子競賽涉統戰疑義，引發社會高度關注，他們已申請自動調查，將深入了解「赴陸教育交流活動登錄平台」等監督管理機制是否周延。

前總統馬英九經常透過馬英九基金會帶學生赴陸交流，也遭府院黨及綠媒、青鳥批評。（翻攝自馬英九臉書）

林文程、田秋堇表示，報導指中國大陸近年藉由舉辦兩岸學子競賽等活動並以內定台灣選手得獎方式，招攬台灣學生赴陸交流，疑為統戰策略，教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校需填報學生赴陸交流活動資訊，但據瞭解仍有部分學校未落實填報，或有教師以透過私人管道方式招攬學生參與赴陸相關活動，難以追蹤。

2人指出，已申請自動調查，要深入了解相關監督管理機制是否周延，包含各級學校於前揭「赴陸教育交流活動登錄平台」登錄相關赴陸資訊後，相關權責機關有無確實審核，以及民間團體公告或辦理赴陸活動，招攬學生於寒暑假期間參與，是否有相關監督管理或查核機制，以及若活動涉違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的處理原則等。

此外，台灣大學等多所大學去年12月底已開始放寒假，教育部曾發函提醒各校教職人員，兩岸人民關係條例規定，不能與中國大陸黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作等有任何形式合作行為，學校人員應以國家利益為先，不要參加這類中方主導或呼應中方主張的活動。

國民黨去年遭民進黨推動大罷免，卡總預算、擋1.25兆國防特別預算案，抗議賴政府不照法通過的法律規定編列預算、乃至揭發國防採購疑雲，都被指為中共同路人。（資料照／中天新聞）

