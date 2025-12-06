抗中嗆歐！美新國安戰略「維持台海軍力優勢」 歐洲文明恐遭「抹除」

即時中心／林耿郁報導

美國總統川普政府最新公布的國安戰略文件（National Security Strategy, NSS），大幅重塑自身在全球的角色，宣示美國將重新主導西半球、強化印太軍力，並可能重新檢視與歐洲的關係。且措辭相當強硬，明確批評歐洲恐面臨「文明消亡」的風險。

加強抗中！綜合外電報導，這份川普政府最新出爐的國安戰略文件指出，美國將恢復在西半球的「領導地位」，且把拉丁美洲置於外交優先序之首，並形容這項立場是「門羅主義」的「川普延伸（Trump Corollary）」。

門羅主義（Monroe Doctrine）起源於1823年帝國主義時代；當時時任美國總統詹姆斯‧門羅提出「美洲自決」，要求當時的歐洲列強，全面退出美洲大陸。

文件強調，川普的想法是重建美國優先與力量的「常識性做法」，暗示目前在加勒比海的大規模軍力部署可能將持續，甚至發動地面入侵。

文件發布後，各國再度憶起川普的過往言論，包括他曾提及「重奪巴拿馬運河」控制權，意圖併吞格陵蘭、加拿大，以及近期擴張美軍在加勒比海的部署，揚言對委內瑞拉採取軍事行動等；一系列言論與武力舉動，使區域國家對美國更加戒備與警惕。

白宮開嗆歐洲 文明恐遭「抹除」

在歐洲議題上，川普政府語氣異常尖銳，強調若歐洲盟友不「改變方向」，將面臨「文明性的抹除」（civilizational erasure）。

美國強調未來幾十年內，部分北約成員國，很可能不再以「歐洲族群」為主；此說法被視為與歐洲極右派論點相呼應，引發各國高度不安。

維護台海、南海和平 美須保持軍事優勢

在印太地區，明確將台灣海峽列為優先事項：文件明載嚇阻武力犯台的關鍵，在於「保持美國軍事優勢」。

這句話比以往任何美國官方文書更加直接，凸顯川普政府將中國視為核心挑戰者，且將以「武力」為主要制衡手段。同時，美國也將在南海與其他盟友合作，共同強化防衛能力。

有專家分析，這份國安文件顯示，未來美國將把時間、資源和注意力轉向西半球、太平洋地區，歐洲將淪為最大輸家；至於中東、非洲？「祝他們好運」；美國戰略重新布局，將牽動未來全球安全局勢走向。

