抗中布局選舉 學者憂剝奪言論自由

政治學者施正鋒分析，賴清德總統定調中共會介入台灣選舉，是提前為選戰暖身。（本報資料照片）

賴清德總統26日拋出為「一國兩制台灣方案」畫上紅線的相關主張。東吳大學政治系教授蘇子喬表示，若只是因主張意見而被禁止，會觸及對言論自由的剝奪和限制，並認為賴此舉是提前為明年選舉布局。文化大學兼任教授曲兆祥認為，賴清德愈來愈沒自信，才會限制國人什麼可以說，什麼不可以說。

蘇子喬表示，政治性的言論在《憲法》上是屬於高價值言論，應該盡可能不要限制，若要限制，也要盡可能寬鬆，所以賴政府若是要針對「一國兩制台灣方案」進行限制的話，就必須區分什麼是「言論」或「行為」。

蘇子喬說明，如果是主張、表達這類想法意見就被禁止的話，這會算是剝奪限制言論自由的；但如果是採取具體行動，可能會觸犯刑法上所謂內亂、外患罪，從賴談話來看，沒有講清楚，存在爭議。

他認為，「一國兩制台灣方案」在台灣的言論市場上非常小，或許賴是希望能夠找到一個具有共識的底線，不過，一般認為大罷免後，賴清德會有較緩和的姿態，但現在看起來似乎沒有，仍持續抗中基調，可能是提前為選舉布局。

政治學者施正鋒也有相同看法，施正鋒分析賴的談話是在為2026年選舉布局，定調中共會介入台灣選舉，提前為選戰暖身，也是用清楚的路線與藍營切割。他認為，賴與蔡英文不一樣，傾向比較獨，把兩岸外交都押注在美國，並自認美國不會出賣台灣，所以有恃無恐。

曲兆祥認為，日相高市早苗言論引起大陸與日本之間的紛擾，以及美國施壓烏克蘭和平計畫，這兩件事讓賴清德對台灣未來前途更失去信心，所以才提出不准再講「一國兩制台灣方案」，但這涉及言論自由，難道要定法律限制嗎？

台藝大廣電系教授賴祥蔚則建議，賴清德如要貫徹決心，應該主動發動公投，甚至提出修憲，這樣更能反映賴清德所仰賴的「民意」。