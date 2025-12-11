抗中幻想破滅？郭正亮嘆「賴清德算什麼」 預言台灣未來

賴清德。（資料照／范揚光攝）

日相高市早苗之前的「台灣有事」論近日髮夾彎，前立委郭正亮指出，中國大陸制裁日本，其實就是做給美國看，形勢惡化對美國軍方是不利，所以美方只能選擇抑制日本。連美、日都要選擇抑制，那賴清德算什麼？若走不出幻想，台灣未來必會走入更悲慘的局面。

郭正亮11日在《亮劍台灣》節目表示，中國大陸當然看到了這個局面，可是也不怕。中國大陸制裁日本，其實就是做給美國看：我不在乎，真的要對峙，就來對峙！「你以為日本真的可以打？」美國考慮到川普短期不想激怒中國大陸，破壞他明年4月的訪華計畫。

郭正亮提到，美國貿易代表最近出來稱讚中國大陸，大豆的承諾都做到了，訂單都有來，表達感謝。這時候如果又讓美中關係惡化，大豆採購會不會又停了？「長期，我認為這是更根本的原因。」郭正亮指出，太平洋兩岸的軍力平衡已經失衡了，美國規劃盟邦阻止中國大陸突破第一島鏈的布局尚未完成，這個時候不能跟中國大陸開戰！形勢惡化，對美國軍方是不利的，所以他只能選擇抑制日本。

「大家想一想，如果連美國、日本都要選擇抑制，那你賴清德算什麼？」郭正亮直言，賴清德這麼一點點軍力，把抗中保台拉高、飆高音，美國怎麼可能允許？日本好歹投入了相當的軍備，有發展出相當大的海軍、空軍。台灣連第五代戰機都沒有，海軍寥寥可數，根本沒有形成戰力，更不要講火箭軍了。「你要把美國拖下水？怎麼可能？」

郭正亮總結，日本想要發展軍力，成為正常國家，逮到機會。但終究是戰術面上的擴張，可是終極上，敵不過中美交往這個大架構，日本再怎麼發展，也是中等國家，也敵不過美、中、俄三大國包圍的態勢。日本尚且如此，台灣當然就更微不足道。

郭正亮直呼，如果走不出這樣的幻想，民進黨跟台灣的未來，必定會走入一個更悲慘的局面。

