抗中挺日！美國務院發聲 賴總統大啖水產2／美國務院首度發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀

日本與中國的外交風波持續延燒，美國國務院昨（20日）主動發聲，強調對美日同盟的承諾堅定不移，無論在台海、東海或南海，都堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這也是美國政府在這次日中衝突升溫後首次表態。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國強烈反彈，美國國務院副發言人皮戈特20號 在社群媒體發文指出「我們對美日同盟以及包括日本管轄的尖閣諸島，在內的日本防禦承諾堅定不移，美日同盟仍是印太地區和平與安全基石。」雖然文中並未提及「台灣有事」風波，但他強調 「我們堅決反對透過武力或脅迫的單方面改變現狀」，包括台灣海峽、東海或南海。

美國駐日大使葛拉斯：「中國對首相發言所做出的挑釁性言論與經濟性對抗措施極為有害，損害區域穩定。」這是日中外交風暴發生後，美國政府部門首度對事件表態，美國駐日本大使葛拉斯20日也公開挺日，強調「在日本與中國的任何爭端中，美國都將堅定支持日本」。前白宮國安會官員杜如松同天也在聽證會上呼籲，美國必須在助台的議題上，與盟友站在一起。

前白宮國安會官員杜如松：「美國必須與日本站在一起，因為如果我們不這麼做，就不會有任何其他國家願意為台灣站出來。」他提到，雖然川普政府已有幾項發言挺日，但美方應該給日本更多具體支持，比如美國不應在這敏感時刻撤離原本部署在日本境內的「堤豐」中程飛彈系統。前白宮國安會官員杜如松：「我認為這會傳遞錯誤訊號，即使那只是例行性的輪調。」另外，日本政府將釣魚台列嶼稱作「尖閣諸島」，2012年9月，日本將其國有化後，中國隨後爆發大規模反日示威，有專家認為若重現當年的反日潮，恐重創赴日中國旅客的人數，進一步衝擊日本觀光與整體經濟。





