抗中！日擬於與那國島部署飛彈 距台僅110KM1／日防相視察與那國駐屯地 稱「中程飛彈部署如期進行」

日本與中國因台灣議題關係緊繃之際，日本防衛大臣小泉進次郎23日赴距離台灣僅110公里的沖繩縣與那國島，首次視察陸上自衛隊與那國駐屯地，並證實當地部署中程地對空飛彈的計畫正按進度推進。

飛彈快速升空，周圍瞬間濃煙密布，日本03式地對空飛彈，未來可能成為對抗共軍的重要武器。

日本防衛大臣小泉進次郎：「這是能保護島上安全的部隊，我們認為，若完成部署，可降低日本遭受武力攻擊的可能性，所謂升高緊張情勢的說法並不正確。」日本防衛大臣小泉進次郎，23號訪問沖繩縣與那國島，首度視察陸上自衛隊與那國駐屯地，強調在當地部署中程地對空飛彈，能發揮嚇阻力，也證實計畫正如期進行中。

彭博社記者Minmin Low：「我們都知道，在更東邊、面積更大的沖繩本島，美軍設有基地，而最近美軍也將一些補給，從沖繩運往與那國島。」

與那國島距離台灣只有110公里，一旦台海陷入火海，與那國島將是日本最前線，戰略地位非常重要，日本近年來也強化西南地區的部署，2016年開始在與那國島、宮古島、石垣島等地，設置駐屯地。

日本防衛大臣小泉進次郎：「我們打算就在與那國島營地，部署防空電子戰部隊的計畫，舉行公眾資訊說明會，我們認為獲得當地居民的理解與合作至關重要。」此外，小泉也和與那國町町長進行會談，針對其他防衛部署進行討論，在記者會上也強調，日本正面臨二戰後最嚴峻的安保環境。

而根據日經亞洲的報導，日本計畫在西南諸島，建造可供居民避難約兩週的地下掩體，以應對台海安全危機。面對解放軍一再藉實彈演練軍武恫嚇，日本提前部署，防患未然。

