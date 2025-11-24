抗中！日擬於與那國島部署飛彈 距台僅110KM2／G20峰會沒見到李強 高市早苗：日中對話持開放態度

南非G20峰會昨晚（11/23）落幕，日本首相高市早苗的台灣有事發言，導致日中關係緊張，中國國務院總理李強拒絕和高市見面會談，不過高市事後表示，對於和中國對話抱持開放態度，但同時也不改變日本政府的立場。

一見面，就給義大利總理梅洛尼一個大擁抱，日本首相高市早苗到南非，參加G20峰會，展現外交實力。她和歐盟、英國、德國、芬蘭、印度等多國領導人相談甚歡，但唯獨沒有見到這個人。

日本首相高市早苗：「我在這次的G20峰會上，沒機會和李強總理談話，我國對於與中國的各種對話，抱持開放態度。」自從高市發表台灣有事言論後，中國就祭出多種反制手段，包括這次G20峰會，代表中國出席的國務院總理李強，也不跟高市接觸。

到底為什麼高市的發言，讓中國如此反彈，這得要說到1972年簽訂的日中聯合聲明。時任日本首相田中角榮（1972）：「日中兩國不只地理位置上很近，還真的擁有長達2千年豐富交流的歷史。」時任日本首相田中角榮和時任中國國務院總理周恩來簽字，讓日中兩國邦交正常化，間接否認中華民國的合法地位，中國重申台灣是中華人民共和國，領土不可分割的一部分，而日本政府則充分理解和尊重。

神田外語大學教授興梠一郎：「因為是「理解和尊重」所以沒有「承認」，簡單來說就是（日本）沒說承認，在法律上，中國很討厭那點。」因為這點，讓中國在法理上站不住腳，只能透過小動作，逼迫高市收回台灣發言。

但高市頂住壓力，堅持日本政府立場不變，這也反映在她的民調上。根據讀賣新聞，21號到23號做的調查，高市內閣支持率高達72%，遠遠超過反對派。而高市在國會答詢說，台灣有事，構成日本可以行使集體自衛權的存亡危機事態，每日新聞民調顯示，多達5成的日本民眾，認為高市發言沒問題。

日本從上到下，力挺台灣，反對中國威脅，台海和平穩定。

