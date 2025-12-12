抗中！美國防授權法助台 美日防長通話1／美眾院過關「國防法」 力挺台灣軍援上看10億美元

美國眾議院通過「國防授權法案」。（AFP）

美國眾議院10日通過了總額近1兆美元的2026財年的「國防授權法案」，編列最高10億美元、約新台幣313億元，推動台灣安全合作倡議，內容包括支援台灣的醫療設備、後勤補給和戰鬥傷亡救護能力。法案還要求美國國防部規劃與台灣啟動聯合計畫，進一步深化合作。

主持眾議院議事主席：「法案通過，且在無異議下，動議擱置不再討論。」木槌敲下，美國眾議院在10號通過了2026財年的《國防授權法案》（NDAA），金額將近10億美元，約新台幣313億元。法案大力支持川普政府的重點軍事項目，包括金穹飛彈防禦系統、F-47戰機、各型潛艦與軍艦，還有各類無人作戰平台，同時要求美國盟友承擔更多自我防衛責任。

維吉尼亞州共和黨眾議員Jennifer Kiggans：「2026財政年度的國防授權法案，打造出更強大的軍隊、更具韌性的軍事工業基礎，以及更安全的國家。」

在台灣部分，這筆10億美元將用於協助台灣訓練、提升醫療跟補給能力，以及加強戰傷救護。不過參議院先前提到的邀請台灣參加環太平洋軍演，最後沒有被納入。

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯：「法案也強化台灣防禦，並協助提升區域盟友的實力。」法案也明訂戰爭部長必須在明年3月1日前和台灣啟動無人系統與反無人系統的聯合計畫，包括共同研發、共同生產，以及要求制定一套增加美台海巡整合訓練的計畫，包括派遣美國海岸防衛隊的訓練團到台灣。另外也夾帶「不歧視台灣法案」，支持台灣加入國際貨幣基金。

羅傑斯：「2026會計年度NDAA反制中國威脅，並確保美軍在印太地區的任務成功。」路透社指出，美國參議院預計下週就會投票通過《國防授權法案》，美國總統川普已經表態，他會簽字讓法案生效。

