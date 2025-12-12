抗中！美國防授權法助台 美日防長通話2／美轟炸機飛越日本海 白宮稱與中日關係皆良好

日本F-15戰鬥機與美國B-52轟炸機，10日在日本海上空進行聯合軍事演習。（日本防衛省參謀本部，路透社）

日本和中國關係緊張之際，美軍轟炸機與日本戰機10日飛越日本海。而白宮11日表示，美國總統川普仍能同時與中國維持「良好的工作關係」，並與日本保持「非常堅實的同盟關係」，似乎兩邊都不想得罪。

2架日本F-15制空戰機和1架美國B-52戰略轟炸機航行在藍天上。日中關係緊張之際，日本防衛省11號公布，自衛隊和美軍10號在日本海上進行了共同訓練。

而美國白宮也公開發言力挺日本。美國白宮發言人李威特：「（川普）總統與日本新首相高市早苗之間的關係非常良好。日本是美國的重要盟友，這點從他們的個人關係以及我們與日本持續的貿易往來即可看出。關於中國，（川普）總統也與習近平主席保持良好的工作關係，他認為這對美國有利。」

而日本自衛隊最高官則針對中國雷達照射事件，反駁中方沒有根據的指控。日本防衛省統合幕僚長內倉浩昭：「不論這次航空自衛隊的戰機都會遵守國際法及國內法，並一邊保持安全距離一邊嚴正執行任務。對於『自衛隊戰機嚴重妨礙中國飛機安全飛行』這樣中方的指控並不屬實。」

日本首相高市早苗發表台灣有事言論，遭到中國祭出多項反制措施，至今已經過了一個多月。朝日電視台分析，中客不來日本對於食品、觀光產業多少有造成影響，但航空旅遊業者反而能夠另闢新商機。朝日電視台財經組組長村野俊：「現狀是在（日本）國內旅遊的日本人，期待（中客不來）減緩過度旅遊和住宿費變便宜。」

不過日本汽車產業可能就得當心，如果中國停止出口汽車製造的重要原料稀土，恐會導致生產線停擺，造成以此為生的大批日本人，生計受影響。

