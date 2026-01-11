抗低溫積水！西島秀俊紐約街頭狼狽肉搏 一鏡到底看傻導演

拍攝西島秀俊動作戲當晚紐約寒雨剛停，地面濕滑且寒氣逼人，但整場戲還是順利僅用一個Take便完成拍攝。（甲上提供）

日本奧斯卡影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂首度夢幻連動！他在國際合製大作《最親愛的陌生人》中不僅挑戰9成以上全英語對白，更在紐約街頭上演一場「笨拙卻拚命」的一鏡到底真實肉搏戲。為了追求極致寫實，西島秀俊刻意封印過往矯健的身手，以完全失控的「本能反擊」對決神祕男子，在低溫積水的嚴酷環境下，竟奇蹟般地「零 NG」一氣呵成，讓導演真利子哲也驚嘆：這就是最完美的暴力美學！

西島秀俊在片中飾演沈迷廢墟研究的學者，追查失蹤兒子的下落。（甲上提供）

在《最親愛的陌生人》中，西島秀俊飾演沈迷廢墟研究的學者「賢治」，因追查失蹤兒子的下落，在紐約暗巷與多尼爆發肢體衝突。導演真利子哲也強調，這場戲並非套招式的動作片，而是兩個「不擅打架的男人」在極端情緒下的肉身碰撞。考量安全風險極高，劇組承受著「必須一次到位」的巨大壓力，沒想到西島秀俊憑藉神演技精準掌控節奏，僅用一個Take便完成拍攝，將角色心碎與憤怒交織的爆發力展露無遺。

廣告 廣告

與西島秀俊的硬派肉搏相對，桂綸鎂飾演的人偶劇藝術總監「珍」則展現了充滿張力的柔軟。為了詮釋角色，桂綸鎂遠赴美國接受芝加哥大師一對一特訓，開拍首日便挑戰與人偶共舞的關鍵戲碼。透過纖細的手勢與神情，她成功演繹出母職與自我實現間的靈魂拉扯。大師布萊爾湯瑪斯（Blair Thomas）讚道：「她的每個動作都蘊含著悲痛與美感。」桂綸鎂感性表示，這場戲讓她徹底理解角色對偶戲的癡狂，那是種無法割捨的生命狀態。

桂綸鎂與人偶共舞的關鍵戲碼，她透過纖細的手勢與神情，成功演繹母職與自我實現間的靈魂拉扯。（甲上提供）

本片由台、日、美三方頂尖團隊聯手，深刻描繪一對紐約夫妻在兒子失蹤後，如何面對被生活壓力與文化差異劃開的婚姻假象，台灣將於1月16日上映。為了回饋影迷，片商宣布將於1月17日在信義威秀影城舉辦「影人見面場」，屆時桂綸鎂將親臨現場，大方分享與西島秀俊合作的幕後祕辛。

更多鏡週刊報導

鏡大咖／電影就是他的靈魂美食 西島秀俊

電影就是他的靈魂美食1／西島秀俊拍片現場像大樹 接得住對手桂綸鎂

電影就是他的靈魂美食2／與懷疑一路並行 西島秀俊電影魂上身盡本分