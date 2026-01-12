抗俄影響力 德總理梅爾茨訪印度強化雙邊安全合作

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)今天(12日)展開為期2天的印度訪問之旅，旨在提升兩國在經濟與國防安全領域的合作。梅爾茨表示，他期盼能透過發展關係，降低印度對俄羅斯的依賴。

綜合路透社與法新社報導，這是梅爾茨自去年5月上任以來首次訪問印度並與印度總理莫迪(Narendra Modi)會面，兩人簽署了一份安全合作備忘錄(MOU)，由德國蒂森克虜伯海事系統公司(Thyssenkrupp Marine Systems)與印度國有造船公司合作，為印度海軍打造6艘潛艦。

莫迪在聯合記者會上表示：「印度與德國正努力打造安全、可靠且具韌性的供應鏈。」

印度目前仍與俄羅斯保持密切往來，不僅大量採購石油，許多軍事裝備也來自俄國。美國總統川普為此對印度祭出高達50%的關稅。

梅爾茨此行也率領一個重量級商業代表團，包括西門子(Siemens)和空中巴士(Airbus)等企業高層，尋求深化德國與印度的經濟關係。德國聯邦外貿與投資署(Germany Trade & Invest)官員溫克(Florian Wenke)表示，「德國對外貿易正在尋找成長型市場，而印度正是這樣的一個市場」。

另一方面，有鑑於美國高額關稅與時而緊張的中印關係，印度也正積極拓展與德國或歐洲的貿易往來。歐盟與印度將於本月底舉行領袖峰會，針對一項自由貿易協定進行討論。(編輯：陳士廉)