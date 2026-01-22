抗凝血、降血壓藥過年恐短缺 卓揆指示：絕對不能出差錯

春節將至，但國內傳出缺藥，抗凝血劑及降血壓藥等6項藥品，有供貨不穩的情況。行政院長卓榮泰指示，衛福部持續跟國內外藥廠、藥商協調供應，啟動預防機制，若業者未依規定通報藥品短缺系統，要依法處理，並請政務委員陳時中協調各方資源，確保充分供應，「絕對不能出任何差錯」。

卓榮泰今天在行政院會中指出表示，衛福部記取過去經驗，就春節各種急診量能提前部署，也成立輕急症中心，符合民眾的需求，同時也請各醫療機構院所、中央地方全力配合，期待今年春節是平安健康的春節。

卓榮泰指出，藥品供應也是重要一環，不論是高血壓藥物或是抗凝血藥物，都是民眾在健康上所需要的，請衛福部持續跟國內外藥廠藥商協調持續供應，也請國那個藥局在供應上保持穩定，讓國人能得到必須的安全保障。也請衛福部準備啟動預防機制，事實加以有效的因應問題。

卓榮泰強調，針對藥品短缺的通報系統，如果業者沒有符合規定，要再強力要求；如果有觸法，要依法處理，也希望穩定藥品供應，絕對不能出現任何差錯，請衛福部全力因應，也請陳時中政委予以協調各方資源，能充分供應。

