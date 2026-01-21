抗凝血、降血壓 缺藥到農曆年後

國內又傳缺藥！6款抗凝血劑、降血壓藥供貨延遲，預估1到3個月才能恢復，社區藥局已叫不到貨。醫師表示，缺藥的抗凝血劑「里先安膜衣錠」臨床用量不小，醫院已開始控貨，優先保留給慢性處方箋病人，其他病人則在回診時由醫師評估換藥。另「里先安膜衣錠」屬必要藥品，藥廠未依規在6個月前通報，衛福部食藥署將調查，如情節重大會開罰。

台灣第一三共股份有限公司15日發函給醫療院所及社區藥局，國外製造廠於ERP系統更換期間發生非預期的技術問題，須調整部分生產與出貨排程。受影響品項分別是：里先安膜衣錠30毫克、里先安膜衣錠15毫克、德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克、舒脈康膜衣錠5／20毫克、舒脈優膜衣錠20／5／12.5毫克、舒脈優膜衣錠40／5／12.5毫克。

廣告 廣告

根據民國113年健保統計，里先安膜衣錠用量逾1191萬錠。新光醫院心臟內科主治醫師常敏之指出，里先安膜衣錠臨床使用量不小，約占4到5成，另有3款替代藥物。近1到2周醫院開始控貨，優先給慢性處方箋病人，其他病人則由醫師評估換藥。

常敏之認為，換藥難免有風險，例如不同藥物使用頻率不同，可能影響服藥遵從度，且可能出現不同副作用，病人要重新適應，多少會造成麻煩。基層藥師協會理事長沈采穎指出，心房顫動病人需服用抗凝血劑，以降低中風風險，但社區藥局本月初就叫不到貨了。

另外，雅脈膜衣錠、舒脈康膜衣錠、舒脈優膜衣錠皆為降血壓藥，113年健保用量約2417萬錠、5090萬、1711萬錠。常敏之指出，這3款藥分別是單方、複方、三合一成分，臨床用量不少，雖有替代用藥，但強度各異，主治醫師得更加留意病人血壓是否穩定。

此次出現缺藥的里先安膜衣錠主成分為Edoxaban，被列為必要藥品，但食藥署本月初才收到通報，食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說明，必要藥品若有供應不足之虞，應在6個月前通報；如屬於天災或不可抗力因素，須在事發後30天內通報。若不符規定，食藥署將公告藥廠名單，再犯或情節重大者，可處6到30萬元罰鍰。

食藥署副署長王德原指出，藥廠更換資訊系統通常會依規畫執行，應可預知受影響期間和情形，而非突發狀況，將請廠商說明舉證是否為不可抗力因素。

台灣第一三共表示，非預期的技術問題現已排除，目前工廠在加速出貨，之前受影響的訂單依序處理中。