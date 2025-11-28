抗告失敗！國際刑事法院「可能恐嚇證人」裁定續押菲前總統杜特蒂

2018年4月19日，菲律賓總統杜特蒂在奎松市發表演說，他手持步槍稱會持續毒品戰爭。美聯社



國際刑事法院（ICC）28日駁回菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）律師團以健康因素要求釋放的抗告，80歲的杜特蒂將繼續羈押。

美聯社報導，國際刑事法院上月駁回杜特蒂辯護律師以健康因素提出之釋放聲請，認為他很可能拒絕出庭受審，並且可能利用自由之身恐嚇證人。杜特蒂律師團隨即提出抗告。

審理抗告的法官伊巴涅斯（Luz del Carmen Ibáñez Carranza）表示，杜特蒂的律師團未能證明，下級審判庭上月所作出的裁定不合理。

杜特蒂28日並未出庭聆聽法院裁定。

杜特蒂的辯護律師考夫曼（Nick Kaufman）表示，辯方計畫在下月醫療檢查結果出爐後，「再度提出釋放聲請」。

辯方稱，杜特蒂已「體弱衰退」，審判期間若繼續羈押，對高齡的他而言殘酷不公。國際刑事法院今年9月因此延後庭前聽證會，以待完整的醫療評估。

根據辯方提交的文件，杜特蒂的認知能力已經下降到無法協助律師的程度。

杜特蒂被控於擔任納卯市（Davao）市長及總統任內推動所謂的反毒戰爭，涉及數十起處決行動，面臨3項危害人類罪指控。

法院文件顯示，杜特蒂曾指示並授權「以暴力手段，包括謀殺，對付被指控犯罪者，包括涉嫌販毒者與吸毒者」。

相關指控期間自2011年11月1日他時任納卯市長起，至2019年3月16日菲律賓退出國際刑事法院。

杜特蒂任內的估計死亡人數不一。菲律賓全國警察指出死亡數超過6000人，而人權團體則聲稱高達3萬人。

菲律賓政府今年3月執行國際刑事法院發出的逮捕令，在馬尼拉逮捕杜特蒂後押往海牙，受害者家屬紛紛讚許他落網一事。

杜特蒂的法律團隊曾要求將他移交至另一個國際刑事法院締約國監管。伊巴涅斯指出，上訴法官同意下級審判庭觀點，認為即使將他移交給該個國名未公開的國家，也「無法降低」他獲釋所帶來的風險。

國際刑事法院檢察官於2018年2月宣布展開對杜特蒂執政期間暴力行為的初步調查。人權人士指出，杜特蒂在同年3月時任總統期間，宣布菲律賓退出國際刑事法院，意圖規避問責。

裁定也指出，各國不得濫用退出作為國際刑事法院成立依據的《羅馬規約》，以「使已受法院審議的疑似犯罪者免於法律追究」。

菲律賓政府28日表示認可法院裁定。菲律賓總統府通訊秘書卡斯楚（Claire Castro）在聲明中說：「國際刑事法院已經作出決定，總統府予以尊重。」

杜特蒂的家族及盟友，將他被國際刑事法院拘押之事歸咎於現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），聲稱杜特蒂遭到非法逮捕與羈押。

杜特蒂家族28日表示，他們「以平靜的心」接受這項裁定。

杜特蒂家族發表聲明稱：「我們將繼續與辯護團隊合作處理案件，並持續在每日談話中支持前總統杜特蒂。我們感謝所有與我們一同祈禱的人們。」

