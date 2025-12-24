抗命拒鎮壓六四天安門群眾 共軍將領受審影片首度曝光

英國《衛報》報導，近日網路曝光一段在35年前六四天安門事件中，抗命拒絕鎮壓的中共解放軍第38集團軍司令徐勤先接受軍事審判的影片，並首次揭露他為何決定違抗上級命令，不對群眾進行鎮壓。

根據影片內容，徐勤先在審判過程中表示，拒絕鎮壓命令是出於個人良心和職業判斷，且派遣武裝部隊鎮壓平民會導致混亂與傷亡，而他不想因此成為「歷史罪人」；他也告訴法官，拒絕鎮壓命令的決定只代表他自己，不代表整個第38集團軍。

徐勤先並提到，他認為抗議活動應該透過政治手段解決，而不是武力鎮壓，並認為若是如此重大的命令，應該由全國人民代表大會討論、決定。

這段長達6小時的審判影片最早是在11月時，第一次被人上傳至網路平台，其中一支YouTube影片至今已超過120萬點閱。

曾參與天安門學運的史學家吳仁華是最早上傳影片的其中一人，他向《衛報》表示，影片細節經過核實為真，且符合自己的研究結果，「這段影片可說是研究六四30多年來，收集到最重要的資料」。

吳仁華指出，從徐勤先的審判影片顯示，中國在六四事件時頒布的戒嚴令是口頭下達，並沒有留下任何書面記錄。流亡美國的六四學運領袖周鋒鎖則認為，這段影片證實了徐勤先的抗命事蹟，「這是我們首次看到那段時期的第一手資料」。

根據《衛報》報導，1989年爆發的六四天安門事件，徐勤先被上級要求執行戒嚴令，並率領1.5萬名士兵鎮壓在天安門廣場示威的平民。徐勤先抗命後遭中共開除黨籍，並被判處5年有期徒刑。

《紐時》報導指出，徐勤先出獄後曾於2011年接受香港《蘋果日報》訪問，稱自己不後悔做出當年決定。而徐勤先最終於2021年去世，享年85歲。