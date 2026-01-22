抗壓技能點滿！4星座職場遇強則強 雙魚化壓力成能量

職場如戰場，除了有實力，還得有抗壓性才能走得長久。星座專家艾菲爾老師指出，太陽／上升星座落在雙子座、獅子座、處女座與雙魚座的族群，最近獲得能量加持，外部進逼反而更能激發超強戰力。

雙子座、獅子座、處女座及雙魚座的人最近有能量加持，職場上的抗壓性更強，也更能發揮超常戰力。（示意圖／取自pexels）

雙子座

他們遇到狀況從不硬扛，在職場這樣的複雜環境中，以靈活巧妙的溝通技巧，解讀對方語氣、觀察氣氛並分析權力關係，而在壓力環境下，雙子座的機動性和敏銳度大爆發，在部門之間、人際之間或需求與現實之間斡旋得宜，迅速抓住事情核心，化解潛在衝突。這種柔性抗壓能力，隨著職場層級與責任提升而愈發重要，成為雙子座的獨特優勢。

獅子座

他們自身的強大氣場和不服輸的尊嚴造就超強抗壓性，當競爭變得激烈、任務困難度提升，一時之間也許會讓獅子座發出抱怨、感到憤怒等，但他們能將這些挫折化為養分，以領導者的姿態穩定眾意，外在壓力越大，獅子座的行動力越強。

處女座

理性思維和「可驗證的邏輯」讓處女座得以預見潛在問題，即便事情緊急或局面混亂，他們仍能低調冷靜處理，在關鍵時刻取得先機，尤其是複雜專案或跨部門合作時，更能體現這類長處。

雙魚座

他們的3大特質，意即「直覺、美感、適應力」構建堅強抗壓性，他們以敏銳的感受力梳理事物脈絡，在工作上是個將壓力轉化為創意的獨特能力。近期在海王星能量加持下，他們不再一味遷就或是情緒內耗，而是持續調整應對方式，將壓力化成執行力，有助於長久發展。

