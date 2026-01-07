抗寒大作戰! 豬仔打燈照 小雞吹暖風抱團取暖

中部中心／蔡松霖 雲林報導

連日溫度驟降，雲林沿海的豬隻和小雞養殖場，都嚴陣以待，小雞養殖場內溫度需控制在35度；另外，出生不到30日的小豬仔需要保溫，豬農用燈照射控制溫度，室內也需保留通風，避免衍生疾病。

擠擠擠！疊羅漢也沒關係，真的是要抱團取暖！溫度直直落，雲林沿海的養豬圈裡，才剛出生的小豬仔，一隻隻靠在一起，豬農打燈泡照射，控制溫度，豬舍周圍降下帆布防風保暖。抗寒大作戰，豬圈裡直接自動化控溫。









才剛出生的小豬仔 豬圈溫度控制在２５度保暖（圖／民視新聞）

小豬相當怕冷，所以只要寒流來，豬圈裡裡外外巡一遍，先提早做好防寒措施。





控制溫度 豬舍周圍降下帆布防風保暖（圖／民視新聞）









飼料來了！小雞們狂奔，先離開暖風出口，往飼料區集中，現在吃比取暖重要，還好整座養雞場也採自動化的恆溫柴油暖風機控溫。出生1～2週的小雞不耐寒，廠內溫度要控制在35度C左右。一波波強烈冷氣團接連襲擊而來，好佳在養殖場溫控設備及飼料都做足準備，冬天裡不怕冷吱吱。





出生1～2週的小雞不耐寒 廠內溫度控制在35度C左右（圖／民視新聞）









