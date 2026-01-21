抗寒搞創意 暖暖包放乳溝 中年婦淺2級燙傷

55歲中年婦人天氣寒泠發奇想，上班前將暖暖包放自己乳溝，下班後取出發現左乳皮膚已脫落，且有長4公分寬3公分的泛紅區塊，經求助茂盛醫院皮膚科鍾佩宜醫師，確診為淺二級燙傷，於是給予預防性抗生素，待傷口癒合，若留下疤痕再來除疤。

因暖暖包造成燙傷的病人是冬天皮膚科的大宗，曾有民眾皮膚已烤出網狀或火焰狀的紅斑，稱為火逼性紅斑，一經檢查竟為惡性腫瘤，不可輕忽，鍾醫師建議容易被燙傷的高危險群：老人、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶，都屬知覺遲鈍者，最好選用溫度較低的貼膚性暖暖包避免燙傷，而且使用保暖工具時，不能在同一皮膚上持續照射，要中斷休息或是輪流不同部位。

婦人指出，她平時健康情形良好，沒有慢性病、糖尿病，乳房的皮膚也沒有發炎的狀況，所以不解自己為何使用暖暖包會出事？鍾醫師說明，因為每個人對知覺的感受差異很大，像平時她在幫病人進行微整型的手術中，發現每個病患對痛覺的感受都不同。尤其是比較耐痛的人，對燙傷的感受較不敏感、不易察覺，等熱能累積到一定程度時，皮膚就已經燙傷。痛覺對人體來說是一種警報系統，有少部分民眾對痛覺較遲鈍，就不易察覺自己的皮膚是否燙傷，這位婦女就屬這類人；再者，這位婦女用的是手握式暖暖包，它的溫度較高，不適合接觸皮膚太薄的地方，如：胸口、肚子等，建議可選用貼膚性暖暖包，其溫度較低，發熱時間較短，才不會造成燙傷。

身體健康的人若不正確地使用暖暖包，就會像這位乳房被燙傷的婦女一樣，更別說是身體較脆弱的人。所以，鍾醫師特別提醒容易被低溫燙傷的高危險族群要切記，不要使用溫度過高的工具，如老人、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶，因為他們對熱的感受較為遲鈍，所以在使用電熱毯、小太陽之類的電暖爐等各類保暖工具時，建議將溫度調到最低，最好也不要直接照射或接觸皮膚，像在電熱毯上就可以舖薄被或毛巾。

至於小寶寶的皮膚稚嫩脆弱，禁不起長時間使用保暖工具帶來的熱傷害。加上他們不會表達，很容易在過熱之下燙出水泡，那就適得其反了；另外，要特別提醒睡覺時用的保暖工具，切勿使用持久性較久、高溫的產品，會導致慢性熱傷害、燙傷，建議挑選會漸漸降溫的產品，如：熱水袋之類的，使用時也要不斷變換位置，不要讓同部分的皮膚持續接受熱源，最好30分鐘就中斷，讓皮膚休息。

鍾佩宜說明，冬季皮膚科最常見的病人就是被暖暖包燙傷，因為熱源長時間直接接觸皮膚容易造成低溫燙傷。建議先移除熱源後進行沖水降溫，並盡速就醫治療，不要在燙傷的部位塗抹牙膏等，否則容易造成傷口感染。若發現皮膚已烤出網狀或火焰狀的紅斑，可能伴有輕微癢感，即火逼性紅斑，該處已產生血管擴張，紅血球滲出、真皮內有黑色素及血鐵質沈著且已水腫，淋巴組織球浸潤，最要命的是反覆發生的「火逼性紅斑」比較容易導致皮膚癌。

鍾醫師曾遇紅斑上已長出惡性腫瘤患者，她強調，民眾萬一出現這類情形，務必立即就診檢查，若為癌細胞則可早期發現、早期治療。另外，在使用保暖工具後，因皮膚上的水份會被蒸乾，加上冬天時油脂會分泌不足，導致乾性膚質的人更乾燥，嚴重時會脫屑、龜裂、紅腫發炎，即所謂「缺脂性皮膚炎」（又稱冬季癢或濕疹），建議可在洗澡後或覺得乾燥不適時塗上乳液就能改善。