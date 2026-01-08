抗寒暖氣開整晚太傷錢？台電授「3暖被神技」

生活中心／林依蓉報導

近期寒流與冷氣團來襲，全台氣溫驟降，許多人回家習慣立刻開暖氣，或是電熱毯開整晚才敢入睡，但享受溫暖的同時，也擔心月底的電費會大爆表。對此，台電先前在社群平台分享「不插電暖被3妙招」，強調只需利用簡單的物理原理與生活小物，不必插電就能有效鎖住被窩熱能，讓民眾在保暖之餘，也能輕鬆守住荷包。





寒流來襲開暖氣、電熱毯超傷荷包？台電授「暖被3招」：不插電也能熱整晚

近期寒流與冷氣團來襲，全台氣溫驟降，許多人一回家便急著將暖器開到最強。（示意圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告









寒流、冷氣團造成全台氣溫驟降，許多民眾進被窩時總覺得冷冰冰，習慣將暖器開到最強，或是整晚依賴電熱毯禦寒。然而在享受溫暖的同時，電費也讓許多人感到心驚膽顫。為了幫民眾省荷包，台電先前在社群平台分享「不插電暖被3妙招」，強調只需利用簡單的物理原理與日常小物，不必插電也能大幅提升被窩溫度，成為寒冬中的省錢救星。

第一招：睡前搖晃棉被

搖晃棉被可以讓內膽纖維重新舒張，更蓬鬆的棉被蓋起來更保暖。此外，適時晾曬棉被保持乾燥，也是維持蓬鬆度的關鍵。

第二招：床墊上鋪毛毯，毛茸茸的那一面要貼身

在床墊上加鋪一層毛毯，可以鎖住鎖住身體的熱能，減少熱能從床墊散失，且務必將「毛茸茸的那面」貼身，既舒適又能發揮最佳保暖力。

第三招：棉被裡放熱水袋或不鏽鋼水龜

睡前煮一壺熱水，倒入熱水袋或是傳統的不鏽鋼水龜，再以毛巾包裹放進被窩裡暖被。這種方式能一直重複使用，不插電又環保。不過，使用這類產品時，一定要包好毛巾，避免皮膚長時間直接接觸而造成「低溫燙傷」。

寒流來襲開暖氣、電熱毯超傷荷包？台電授「暖被3招」：不插電也能熱整晚

台電先前在社群平台分享「不插電暖被3妙招」，只需利用簡單的物理原理與日常小物，不必插電也能大幅提升被窩溫度。（圖／翻攝自臉書「台電電力粉絲團」）





面對冷空氣發威的極寒夜晚，與其依賴高耗電設備，不如嘗試台電這3招生活智慧。不必插電也能有效鎖住熱能，在守護荷包的同時，輕鬆達成保暖與節能的雙贏目標。





原文出處：寒流來襲開暖氣、電熱毯超傷荷包？台電授「暖被3招」：不插電也能熱整晚

更多民視新聞報導

台中監理站「光頭張先生」暴紅 本人澄清：還有幾根！

天冷羊肉補身不發胖！營養師授「3招」避熱量陷阱

吃飽總是「暈碳」？營養師教「3招」聰明吃

