抗寒神器！好市多雪靴下殺「699元」超佛價 會員狂掃雪地實測推爆

隨著入冬首波強烈大陸冷氣團強勢襲台，全台氣溫驟降，除了厚外套，足部的禦寒也成為民眾關切焦點。美式連鎖賣場好市多（Costco）近期針對自有品牌「KIRKLAND 科克蘭」女羊皮短靴推出限時折扣，原先不到千元的價格再下殺，僅需 699 元即可入手，引發會員高度關注與搶購潮。

限時優惠開跑！羊皮雪靴不到 700 元掀暴動

好市多自有品牌「科克蘭女羊皮短靴」向來以高 CP 值著稱，原價 889 元已低於市場行情，近日賣場更宣布即日起至本週日（4日）祭出加碼折價，特價僅需 699 元。消息一出，臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」湧入大量回報，不少地區賣場的熱門尺寸已出現缺貨現象。

該款雪靴主打真材實料，採用羊皮外層搭配羊毛內裡，兼顧保暖與親膚感。還有輕量化設計，針對傳統雪靴笨重的痛點，採用輕量化鞋底，提升長時間行走的舒適度。

會員實測口碑：雪地行走竟沒濕？「這動作」是關鍵

在眾多推薦文中，一名資深會員的分享最吸睛。她表示自己曾穿著這雙雪靴前往極寒國家旅遊，雖然當時忘了噴上防水噴霧，且整段旅程都在下雪與細雨中度過，但回到室內後只需輕輕拍除鞋面的殘雪，內部竟完全保持乾爽，讓她直呼：「這是我買過CP值最高的鞋子，保暖又好走。」

網友紛紛附議：「這價位穿壞也不心疼」、「冬天居家或外出都很溫暖」、「買來當室內拖鞋都很划算」。

專家與網友叮嚀：極地旅遊仍需注意「防滑」

儘管保暖性能獲得一致好評，但有經驗的網友也提出中肯建議：

1. 防滑效果有限： 雖然在雪地行走沒問題，但若遇到結冰路面（Black Ice），建議還是要額外加裝冰爪，避免跌倒受傷。

2. 機能性考量： 若是前往零下 30 度以上的極地環境，雖然保暖足夠，但專業機能鞋款在支撐性與抓地力上仍具優勢。

3. 防水加強： 雖然有網友實測抗水性優異，但建議購買後仍先噴上防潑水噴霧，可延長皮質壽命並應對台灣溼冷天氣。

好市多的科克蘭系列常有出人意表的驚喜，這款雪靴在 2026 年初的冷氣團中無疑成了「救急聖品」。不到 700 元的價格能買到真羊皮材質，對精打細算的小資族或即將出國旅遊的民眾來說，確實是極具競爭力的選擇。

