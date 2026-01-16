抗憂鬱、治躁症之外的選擇：中西醫結合怎麼幫助精神疾病患者？

現代人生活壓力大，憂鬱、焦慮、躁鬱等精神疾病盛行率逐年上升，醫界開始關注更完整的治療模式。（圖片來源／freepik）

近期全球精神健康議題再度受到關注。 今年初，美國一名患有思覺失調症的男子被控殺害雙親的案件，引發社會對精神疾病診療與藥物調整挑戰的討論。據外媒報導，該名男子因更換藥物後病況惡化，最終失控犯案，隨即被送往精神醫療單位觀察，案件也再次喚起公眾對精神疾病治療與支持系統的重視。

同時，在台灣，青少年心理困擾與自殺念頭的比例也令人憂心。一項調查顯示，約有近4成青少年面臨情緒困擾，並有超過2成曾出現自殺想法，顯示年輕族群精神健康的支持與治療需求日益迫切。

廣告 廣告

現代社會步調快速、生活壓力高漲，憂鬱症、焦慮症、躁鬱症、思覺失調症等精神科疾病的盛行率逐年上升，不僅影響患者本身的身心健康，也對家庭與社會帶來長期負擔。

如何在有效控制症狀的同時，降低藥物副作用、提升生活品質與治療遵從度，成為臨床治療的重要課題。

三軍總醫院中醫部主任黃怡嘉指出，近年院內積極推動「中西醫共同診療」模式，讓精神科與中醫部跨科合作，針對精神疾病患者提供更全面、個別化的照護。臨床經驗顯示，透過中西醫整合，不僅能加速精神症狀的改善，還有助於緩解西藥常見副作用，協助患者穩定長期治療。

控制症狀之外，也要顧及生活品質

黃怡嘉分享，一名25歲思覺失調症患者，過去嘗試多種抗精神病藥物效果有限，後續改以「氯氮平（Clozapine）」治療後，精神症狀雖明顯改善，卻出現嚴重流口水的副作用，不僅影響睡眠與社交，也讓患者對服藥產生抗拒心理，治療一度陷入困境。

經精神科轉介中醫會診後，醫療團隊從中西醫不同的病理觀點切入，透過中醫藥與調理方式改善自主神經與體液失衡問題，患者流口水的狀況明顯減輕，精神症狀亦持續穩定，重新建立對治療的信心，服藥遵從度大幅提升。

青少年精神疾病，也可透過整合治療協助回穩

另一名17歲高中女生因躁症急性發作住院治療，出院後雖已脫離危險期，情緒仍偏亢奮，並出現靜坐不能、便秘、口乾、言語含糊、注意力不集中，甚至月經停止等困擾。這些症狀不僅影響學業表現，也加重家庭照顧壓力。

在精神科醫師評估後轉介至中醫門診，黃怡嘉採取中西醫共同照護策略。「經一段時間治療，患者情緒與言語表現逐漸穩定，專注力明顯改善，腸胃功能與月經週期也恢復正常，整體身心狀況回到可穩定生活與就學的狀態。」

黃怡嘉指出，這類案例在中西醫合作門診中並不少見，「許多精神科患者在藥物治療下，雖能控制核心精神症狀，卻同時面臨失眠、腸胃不適、體重改變、內分泌失調等問題，這些看似『非主要症狀』，卻常成為影響生活品質與治療持續性的關鍵因素。」

中醫典籍早有精神疾病的觀察與治療思維

事實上，精神疾病並非現代社會才出現。

黃怡嘉說明，中醫早在《黃帝內經》中，便對精神與情志活動有深入論述，例如「狂症」的描述與現代躁症相近，「癲症」部分表現類似思覺失調症，而「鬱證」、「不寐」則與憂鬱症、焦慮與失眠高度相關。

他指車，中醫強調情志、臟腑與氣血運行的整體平衡，治療上著重調和體質與長期調養。

不過，黃怡嘉也坦言，隨著西方藥理學與腦神經科學的發展，現代精神醫學在急性期控制、病理機轉理解與藥物研發方面，已有突破性進展，這正好補足中醫在急性重症處理上的限制。然而，西藥因作用強效，也較容易伴隨副作用，此時中醫整體調理的優勢，便能發揮關鍵的輔助角色。

三軍總醫院推動中西醫共同診療，透過跨科合作，協助精神疾病患者在穩定症狀的同時，改善藥物副作用與生活品質。（圖片來源／freepik）

互補而非取代，落實以病人為中心的全人照護

黃怡嘉強調，中西醫結合並非彼此取代，而是建立互補關係。「西醫擅長在急性期快速穩定精神症狀，中醫則能在症狀穩定後，協助改善副作用、調整體質、促進身心復原，讓患者更有力量面對長期治療。」

透過跨科合作，醫療團隊能更全面地回應患者的身心需求，也更貼近「以病人為中心」的全人照護理念。對於深受精神疾病困擾的患者與家庭而言，中西醫共同診療提供了更多元、也更人性化的治療選擇，協助患者一步步走回穩定生活的軌道。

(原始連結)





更多信傳媒報導

春節急診年年塞 衛福部砸16億推分流、加成能否真解壓？

沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」

台美達成貿易協議 美國商務部：台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

