抗戰老兵迎百歲 中彰榮家溫馨祝壽

▲中彰榮家今日辦理榮民王明忠伯伯百歲壽辰慶生會，同時也邀來了王伯伯的家屬一同為王伯伯祝壽。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】中彰榮家今(5)日為榮民王明忠舉辦百歲壽辰慶生會，家屬特地到場同賀，現場洋溢溫馨氛圍。榮家主任呂德義代表總統與行政院長致贈百歲壽屏，並轉贈輔導會主委嚴德發致送的金壽桃項鍊，表達政府對榮民長輩的關懷與敬意。

榮家同時準備百歲壽糕與營養品禮盒，在服務團隊與親友見證下，呂德義牽著王明忠的手切下壽糕，象徵福氣延續。王明忠笑容滿面，對各界祝福深感感激，也許下生日心願，希望榮家長輩都能長壽健康、吉祥如意。家屬則感謝政府長年照顧，讓為國奉獻的老兵晚年無後顧之憂。

王明忠民國16年2月5日生於安徽省南陵縣，少年時期即逢戰亂。15歲時因日軍進犯，被父母催促成婚，20歲應徵加入國軍第13軍，參與抗日戰爭，歷經長沙會戰等多場戰役。他回憶，戰火中始終抱持「一定要活著回家」的信念。

抗戰勝利後，原盼返鄉與家人團聚，未料國共內戰再起，隨部隊輾轉遼寧、唐山、葫蘆島、長沙與海南等地，最終搭乘登陸艇來台，在基隆上岸後整編至32軍。因射擊表現優異，被選入總統府侍衛隊，曾負責士林官邸安全，退役時為陸軍上士。

退伍後，他到新竹尖石礦場挖煤維生。王明忠形容那段歲月最為艱辛，終日與煤灰為伍，但憑藉雙手努力存錢，逐步站穩腳步，直至退休。隨著年事漸高，107年入住中彰榮家安養，在專業照護下生活穩定。雖已百歲，仍常在住區附近散步並參與活動，個性謙和，與住民及工作人員互動良好。

呂德義表示，感謝總統府、行政院及輔導會對榮家長輩的重視，未來將持續提升照護品質，並串聯公益與慈善資源，打造更完善的高齡照護網絡，讓榮民長輩安心頤養天年。