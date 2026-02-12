抗戰英雄百歲生日 臺北榮服處溫馨祝壽

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆春節將至，臺北市榮民服務處處長黃信仁今（12）日率領責任區輔導員、社區志願服務組長、榮欣志工及替代役男，帶著滿載的賀禮與濃厚的春節祝禱，前往中山區百歲榮民盛爺爺家中，為這位歷經抗戰及保衛臺灣的戰火淬鍊的百歲英雄，舉辦一場百歲慶生的盛會。

盛爺爺出生於民國16年，江蘇省江寧縣人，年少投身軍旅，曾參與保家衛國的抗日戰爭，並於民國38年隨軍來臺，將精華歲月悉數奉獻給國家。慶生活動中，黃信仁代表輔導會主任委員嚴德發，親手為盛爺爺戴上象徵福壽安康的壽桃造型紀念金飾，並轉達嚴德發的真摯祝福。盛爺爺在眾人齊聲高唱〈生日快樂歌〉與〈黃埔祝壽歌〉的歌聲中，切下象徵圓滿的生日蛋糕，也與現場的眾人分享這份百歲福氣。

黃信仁表示，每一位百歲榮民都是國家最珍貴的寶藏。榮服處秉持榮民的小事，就是我們的大事之初衷，向家屬宣導輔導會積極推動的「安心御老」政策的整合性服務計畫。該計畫不僅強化了「就醫綠色通道」，更結合了「遠距居家照顧系統」與「居家長照資源」，使榮服處持續與家屬保持密切連繫，確保像盛爺爺這樣的高齡長輩在熟悉的家中，能享有「醫護有品質、安全有保障」的尊嚴生活。

臺北市榮服處春節前祝福中山區百歲榮民盛爺爺生日快樂。（臺北市榮民服務處提供）