抗梅雨護收成 雲林建置200處曬場啟動花生保衛戰
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】每年6月是雲林落花生採收關鍵期，卻也與梅雨季狹路相逢。為避免農民辛苦收成毀於天候，雲林縣政府日前召集公所、警察局及農政單位完成全縣合法曬場盤點，共整備200處合法曬場，同步推廣機械乾燥設備，透過曬場資源與科技設備雙軌並行，全力降低降雨衝擊，守護農民收益與雲林花生品質。
雲林是全國重要落花生產區，115年第一期作種植面積達4,481公頃。每逢採收季節，大批花生自田間採收後，必須經過曝曬或乾燥程序才能保存品質。然而近年極端氣候加劇，梅雨鋒面變化快速，往往讓農民搶收後仍得面對乾燥不及的壓力。縣府因此提前整合資源，希望在採收旺季來臨前，協助農民做好萬全準備。
農業處表示，目前已完成崙背鄉、東勢鄉、虎尾鎮及土庫鎮等地合法曬場盤點，共計200處。其中崙背鄉規劃60處、虎尾鎮58處、土庫鎮77處、東勢鄉5處，涵蓋農民長期使用的空地、廟埕及適宜場域。這些曬場不僅具備合法性，也兼顧使用便利與安全需求，農民可向所在地公所提出申請，減少四處尋找曬場的困擾。
縣府指出，過去部分農民因曬場不足，常利用道路兩側或公共空間曝曬花生，雖是不得已的權宜措施，卻可能造成交通風險，也增加農產品遭竊或受損機率。為讓農民安心作業，縣府除協調各公所規劃合法場域外，也將曬場資訊提供警察局及各分局納入護農巡邏重點，加強巡查守護，讓每一粒花生都能獲得更完善保障。
除了曬場整備，縣府也積極推動機械乾燥技術因應氣候挑戰。本次會議特別邀請專業業者分享落花生乾燥設備應用經驗，讓各公所與農友了解設備運作模式及效益。農業處指出，今年大蒜採收期間受連續降雨影響，縣府已專案補助257台乾燥機，自100年至107年間，更累計補助大蒜與落花生乾燥設備達1,067台，顯示農業機械化已逐步成為農業生產的重要後盾。
此外，農友也可運用農業部臺南區農業改良場輔導設置的落花生一貫化機械乾燥示範場域，包括土庫鎮循環式乾燥場及元長鄉箱型乾燥場，透過專業設備提升乾燥效率與品質。縣府強調，面對極端氣候與農村勞動力短缺雙重挑戰，未來將持續擴充合法曬場資源、推廣採後處理機械化，以更完善的農業支援體系守護農民收成，穩定雲林花生產業競爭力，讓這項代表雲林的金字招牌持續在市場上發光發熱。
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