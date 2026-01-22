抗極端高低溫 環境部籌設氣候調適韌性中心

（中央社記者汪淑芬台北22日電）總統府今天召開「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」，環境部長彭啓明表示，將啟動新一期國家氣候變遷調適行動計畫，包括籌設氣候調適韌性中心，對抗極高溫與極低溫。

彭啓明在會中報告國家氣候變遷調適戰略時表示，將強化氣候變遷調適治理框架，預計2027年到2030年啟動新一期國家氣候變遷調適行動計畫，將籌設行政法人氣候調適韌性中心，面對氣候風險。

彭啓明提到，最重要的議題就是對抗極高溫與極低溫，盼降低高低溫對健康的威脅，在高溫防護上將繪製健康脆弱度地圖，透過大數據AI應用，以預警系統驅動智慧關懷，守護高齡族群免受極端高溫衝擊。

對抗極低溫的調適行動部分，彭啓明指出，將辨識低溫對國民健康及社會的風險，由環境部與衛福部共同搭建平台，跨部會及跨企業參與。

環境部日前已宣布，26日環境部與衛福部將首度召開「雙部長聯席會議」，並邀請總統府國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會成員，針對「極端高低溫應對」、「精進空氣品質管理」及「脆弱族群防護」等核心課題整合政策資源，提升國家應對氣候風險的執行成效。

彭啓明今天也提到，「雙部長聯席會議」是希望整合氣候及健康政策以應對挑戰。（編輯：張雅淨）1150122