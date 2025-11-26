抗氧化飲食 降低牙齦發炎

三重宏仁醫院營養師李雅慧。（黃世麒攝）

口腔健康不容忽視，因為它會影響全身健康，甚至決定全身的平衡。三重宏仁醫院營養師李雅慧以「微笑背後的祕密：口腔保健」為題，衛教口腔保健的5大重點、齟齒的健康隱憂，以及維持口腔穩定的關鍵。

平時的口腔保健你做對了嗎？李雅慧表示，每天應至少刷牙2次，搭配牙線或牙間刷清除牙縫與牙菌斑，並在每6至12個月檢查牙齒及洗牙，預防口腔健康；日常飲食管理及養成良好生活習慣也很重要，像是減少糖分與酸性食物、避免咬硬物、戒菸、限酒及餐後漱口等。

若不小心蛀牙，就會是口腔發炎惡化的起點。李雅慧指出，蛀牙不僅是牙痛，而是可能造成咀嚼困難、發音困難、消化問題，以及衍生出社交減少、自信下降、情緒低落等心理影響，因此蛀牙帶來的負面影響不容忽視。

李雅慧指出，口腔是消化道的第一站，所以飲食決定發炎從哪裡開始，建議平時以菠菜、水果及全穀類等高纖植物為主，可促進唾液分泌、清除牙菌斑，為口腔中好菌提供營養；攝取富含多酚的食物，如綠茶、紅茶、黑巧克力及葡萄籽等，提供抗菌、抗氧化等等作用；富含C、D、E及抗氧化的食物，則可降低牙齦發炎、促進免疫反應及維護牙周組織健康；富含益生菌的飲食也很推薦。

李雅慧提醒，平時要避免精緻糖、高碳水化合物、高脂及高糖的西式飲食、過量酒精，才能減少齟齒的發生。