抗生素不是萬靈丹 全台抗藥性正在失控...醫院與民眾如何減少不必要用藥？
醫師提醒抗生素不是萬靈藥，感冒多為病毒感染，正確用藥才能守護健康。（圖片來源／freepik）
抗藥性的細菌一直是醫療系統很大的挑戰，如同無聲的大流行般蔓延，對醫療體系與民眾健康構成嚴峻威脅。根據疾管署預測，2035年全球平均壽命將因抗藥性細菌縮短1.8年，若不及時防堵，很容易導致無藥可醫的感染症。
11月18至24日登場的「世界抗生素週」，提醒全球面臨一個共同威脅─抗生素正在失去效力。當細菌不再害怕藥物，治療效果下降、住院時間延長、甚至出現「無藥可治」的感染，這不僅是醫療問題，更是跨越人類、動物到環境的公共衛生危機。
「少一次不必要的感染與用藥，就等於省下一張病床與一份人力。」抗藥性細菌不僅造成社會負擔，對臨床治療更是重大挑戰。台北榮總感染科主任陳昕白指出，根據研究，感染抗藥性細菌患者的治療成本和死亡風險都上升許多，必須從社區以及院都要減少不必要的用藥，才能去減緩抗藥性細菌出現的速度，一旦發生感染，醫院的感染科醫師會協助大家來精準的用藥和治療。
究竟台灣要如何在五年內降低抗生素用量？醫院如何與民眾又該如何一起減少不必要用藥？
避免感染勝於吃藥：醫師呼籲手部衛生與正確用藥
台大醫院院長余忠仁強調，減少抗生素的使用、並在使用後降低抗藥性的產生，是當前公共衛生的重要課題。他表示，世界抗生素週活動旨在提醒民眾重視手部衛生與感染預防，「最重要的是避免感染的發生，期盼社會大眾共同關注並支持抗藥性議題。」
疾管署署長羅一鈞提到，政府正推動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，透過跨部會合作，結合衛生福利部、農業部及環境部，共同面對抗生素使用與抗藥性這項複雜挑戰。他表示，該計畫預計在5年內成功達成降低人用抗生素使用量等目標，目前農業部的三項指標皆已完成，包括降低動物用抗生素、限縮促生長用藥、加強畜牧場環境中抗生素殘留管理；未來也將把抗藥性防治工作延伸至基層，持續推動相關努力。
醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長方震中則強調，醫策會最重要的核心目標是促進病人參與。他表示，希望民眾能夠理解抗生素與抗藥性的正確觀念，合理使用藥物，並認識到此議題與自身健康密不可分，期盼民眾積極參與相關活動。
世界抗生素週啟動健康巴士衛教展，台大醫院院長余忠仁民眾宣導手部衛生與正確用藥觀念。（圖片來源／台大醫院提供）
醫院如何與民眾一起減少不必要用藥？
那麼醫院要如何與民眾一起減少不必要的抗生素使用呢？
其實許多醫師都已提過，抗生素不是萬靈丹，99%感冒都不需要。雖然在醫療端，抗生素仍是治療感染的核心武器，但其使用必須更精準。
目前台灣醫療院所長期遇到的挑戰，包括：
1. 感冒、咳嗽就要求抗生素
2. 自行存藥、服用剩藥
3. 未按時完成療程
4. 多重慢性病患者與多重用藥導致交互作用
台大醫院在世界抗生素週期間強調三件事：
1. 預防感染比治療更重要：手部衛生、疫苗接種不可少
余忠仁指出，「最重要的是避免感染的發生。」他強調手部衛生仍是最有效、最低成本的感染預防措施。
2. 抗生素不能亂吃，也無法治療病毒
感冒、喉嚨痛、流鼻水大多是病毒感染，抗生素完全無效。唯有細菌感染（如肺炎、泌尿道感染）才需要抗生素治療。
3. 抗生素不能自行停藥，否則細菌會變更強
許多抗藥性細菌的產生，正是因病人「看到症狀改善就停止用藥」，使細菌被迫進入快速演化模式，進一步產生抗藥性。醫師也強調，病人應投入用藥決策，不要被動接收處方，更要理解自己正在使用什麼藥、為什麼需要、該怎麼吃。
台北榮總胸腔部教授陽光耀進一步分享，臨床治療遇到抗藥性細菌，也可能導致患者治療無法順利推進，因此在治療上，將格外重視抗生素的選擇、劑量及使用時機，確保治療的精準性，盼降低多重抗藥性細菌的蔓延。
抗藥性不是只有醫院的事：長者是最易受影響的族群
根據藥害救濟基金會資料，2015至2019年所有抗生素藥害案件中，60歲以上占 47%，顯著高於其他年齡層。另根據 ADR（藥品不良反應）通報資料，抗生素也是高齡族群最常發生嚴重副作用的藥品。
為什麼長者特別危險？
1. 免疫衰老（Immunesenescence）：感染後惡化更快
高齡者免疫力下降，使得小感冒更易惡化成肺炎。症狀也常不典型，包括：
．低燒
．食慾下降
．疲倦
．意識不清
家人常誤以為只是「累」「沒睡好」，錯失早期治療時機。
2. 肝腎功能下降，藥物代謝變慢
導致相同劑量但更容易產生副作用、藥物蓄積。
3. 多重用藥（polypharmacy）增加交互作用風險
心血管、糖尿病、抗凝血藥物加上抗生素，可能產生危險交互作用。
4. 某些抗生素在長者中風險更高
例如磺胺類（SMX/TMP）可能引發嚴重皮膚不良反應（SJS/TEN），在高齡者發生率更高。
這些問題都使得長者成為抗生素副作用與抗藥性細菌感染的高風險族群。
高齡族群因免疫力下降與多重用藥，使用抗生素需更慎重，以防副作用與抗藥性。（圖片來源／freepik）
家中有長輩？4大安全用藥原則必須牢記
藥害救濟基金會特別提供長者與照顧者的4大原則：
1. 抗生素必須由醫師開立，不可自行使用或借藥
醫師會依感染部位、菌種、抗藥性、病人肝腎功能等綜合評估。
2. 就醫時主動告知所有用藥、慢性病史與過敏紀錄
避免危險交互作用與過敏反應。
3. 依指示按時服藥、不可自行停藥或改劑量
不規則使用會加速抗藥性細菌產生。
4. 用藥期間一旦出現異常，應立刻返診
若用藥期間出現以下異常狀況，越早處理越安全，包括：
．皮疹
．口腔破損
．眼睛紅腫
．不明原因發燒
．異常疲倦
．意識混亂
藥害救濟基金會提醒民眾，用藥期間一旦出現異常，應立刻返診。（圖片來源／藥害救濟基金會提供）
台灣目前已建立跨部會合作的政策架構，也透過世界抗生素週擴大宣導，下一步關鍵在每個人的生活行為，包括：
1. 不要求醫師開抗生素
2. 遵守醫囑，不停藥、不亂吃剩藥
3. 生病時戴口罩、勤洗手、接種疫苗
4. 注意家中長輩的用藥安全
5. 支持食品與畜牧業減少不必要抗生素
抗生素是20世紀最重要的醫學發明，讓人類第一次有能力用藥對抗致命感染。然而，這項人類依賴的武器正在加速失效。台灣能否在五年內成功降低抗生素使用量，不僅取決於醫院的管理制度與國家政策，更取決於民眾與家庭的日常選擇。
未來台灣能否成功減少抗生素使用，不在於大家「少吃多少藥」，而在於是否能守住抗生素最後的有效性，讓真正需要的人、需要治療的重症患者、脆弱的長輩，仍能在危急時刻有藥可救命。抗藥性戰爭正在進行，而醫療端、民眾與家庭，是左右未來勝敗的三股最關鍵力量。
