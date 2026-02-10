抗生素不能配牛奶吃？要間隔多久？食藥署解答常見用藥迷思

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】不少民眾以為只要是飲品，都可以用來服藥，但有些情況下，使用開水以外的飲品服藥，可能使得藥效打折扣！食藥署近日在fb粉絲團「藥博士 正藥說」說明，抗生素不應與牛奶一起服用，否則可能影響藥物吸收，連帶導致感染狀況持續、療程延長。另外抗生素也並非「越強越好」，而是要依照造成感染的細菌類型「對菌下藥」，以盡可能預防抗藥性的產生。

抗生素配牛奶當心影響吸收 食藥署：要間隔2小時

不少人吃藥時隨手拿起牛奶或乳製品就喝，但食藥署提醒，部分抗生素若與牛奶同時服用，可能會影響藥物吸收，降低治療效果，因為牛奶中的鈣質與蛋白質，可能會與藥物結合，使藥物不容易被吸收，使得真正進入體內發揮作用的藥量變少。當抗生素吸收不佳、感染症狀恢復較慢，用藥時間可能因此延長。

廣告 廣告

那麼吃抗生素之後多久可以喝牛奶或吃乳製品？食藥署表示，一般建議至少要間隔2小時，以確保藥物能被充分吸收。不過，不同抗生素的間隔時間可能有所差異，仍應依照醫師或藥師指示為準。若民眾無法確認自己服用的抗生素是否能搭配牛奶，最安全的方式就是以開水服藥。

食藥署說明抗生素「經驗性療法」 濫用藥物細菌抗藥性增

食藥署也同時向民眾說明臨床上常見治療流程。感染症狀剛出現時，醫師尚未確定造成感染的細菌類型，以及該細菌對哪些抗生素有反應。這時需要透過抽血或檢體培養，並進行藥物敏感性測試，才能確認相應的治療用藥，檢驗過程通常需1至3天。在等待期間，若完全不給予治療，患者病情可能迅速惡化，甚至危及生命。因此，醫師會先根據患者的症狀、身體狀況及臨床經驗，選擇相對可能有效的抗生素進行初步治療。

待檢驗結果出爐、確定造成感染的是何種細菌後，醫師便能以此採用相應的藥物治療。食藥署解釋，每種抗生素都可能有副作用，且在未確認細菌種類前，就使用高階或特定抗生素，反而可能增加風險，卻未必有助於治療，尤其長期濫用後線抗生素，也與細菌抗藥性增加有關。若對使用的抗生素有任何疑問，民眾可諮詢醫師或藥師協助說明。

【延伸閱讀】

過年用藥怕踩雷？藥師教「3不原則」避風險 食藥署：舊藥也別亂丟

了解嬰兒油常見成分、使用時機！食藥署：寶寶肌膚「2狀況」用前要謹慎



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67583

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw