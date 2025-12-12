抗生素停藥後容易拉肚子？「低纖飲食」恐助困難梭菌趁虛而入！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】吃了抗生素卻拉肚子，到底是誰在惹禍？林口長庚醫院胃腸肝膽科李柏賢醫師提醒，會造成嚴重腹瀉、腹痛、血便，甚至可能致命的「困難梭菌」，尤其在抗生素停藥後復發率高，近期更有研究指出，此時飲食過於低纖，不僅好菌無法恢復，還可能進一步增加感染及復發風險。

低纖飲食為何助壞菌入侵？醫說明「可溶性纖維」角色

李柏賢醫師表示，長者、發炎性腸道疾病患者、洗腎病友及癌友，均為感染「困難梭菌（C. difficile）」高風險族群。最新研究則發現，抗生素停藥後的低纖飲食會增加壞菌入侵的風險。抗生素會大幅減少腸道好菌，而纖維是腸道好菌復原的能量，尤其是可溶性纖維，被好菌發酵後，產生的短鏈脂肪酸（例如乙酸、丙酸、丁酸）可助腸黏膜修復；缺乏這些纖維、好菌就難以回復，導致腸道「守門士兵消失」。

廣告 廣告

研究發現，低纖飲食的人類糞便中，初級膽酸也較多，而這膽酸會刺激困難梭菌孢子甦醒、生長和定殖。同時腸道缺乏好菌，無法將初級膽酸轉化為具有抑菌作用的次級膽酸，使腸道對困難梭菌的防禦力下降。「總結來說，抗生素後腸道受傷，低纖會讓它更難癒合，困難梭菌就能趁虛而入。」

抗生素停藥後「這時期」是關鍵！IBD病友飲食調整有眉角

李柏賢醫師指出，在抗生素停藥後的2至4週，是腸道最脆弱、纖維最具保護力的時間。研究指出，此時適量補充可溶性纖維如菊糖、燕麥膠質、抵抗性澱粉，以及水果與蔬菜中的膠質，觀察到好菌恢復、初級與次級膽酸重新平衡，也促進腸道黏膜利用短鏈脂肪酸修復，降低困難梭菌入侵的風險。至於不可溶性纖維，如粗蔬菜纖維或小麥麩皮，發酵性低，對好菌回復幫助則相對有限。

對發炎性腸道疾病（IBD）病友，如果有嚴重發炎、腸壁腫脹、狹窄、腹痛等症狀，不適合攝取高纖，尤其是不可溶性纖維。李柏賢醫師建議，應該依腸道狀態調整纖維攝取量：急性期、狹窄期應避免粗和多纖維；恢復期時可溶性纖維逐步加入，完全緩解期再依腸道耐受度個別化調整。

【延伸閱讀】

腸病毒重症「創6年新高」敲警鐘 新生兒感染佔多數

胃不舒服總當胃炎？幽門桿菌、飲食習慣都和胃癌風險有關



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67068

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw