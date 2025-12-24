抗生素混入玻璃碎片 2.7萬瓶已流入市面！食藥署下令回收

食藥署指出，永信藥品生產的「達比黴素注射劑」混入玻璃碎片，已要求業者於2026年1月12日之前回收流入市面的產品。（本刊資料照）

食藥署近日公布藥品回收資訊，永信藥品工業股份有限公司生產、用於治療感染症的抗生素「達比黴素注射劑」，確認混入玻璃碎片，已有2萬7680瓶流入市面。食藥署已要求業者在2026年1月12日前，全面完成回收作業，確保用藥安全。

玻璃碎片怎麼被發現的？

衛福部食品藥物管理署22日說明，問題產品為「永信達比黴素注射劑（TAPIMYCIN INJECTION YUNG SHIN）」，涉及單一批號TYI4 T012。事件起因於醫院通報，指出其中一支注射劑內出現異物，經確認為玻璃碎片。食藥署接獲通報後，立即要求業者評估並啟動回收，永信藥品隨後證實異物混入屬實。

廣告 廣告

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，本案僅涉及1個批號，產品效期為3年，截至目前已售出2萬7680瓶。食藥署已要求業者在期限內完成回收，並須繳交完整的原因調查報告，以及後續預防與矯正措施。

會影響病患用藥嗎？

針對外界關心是否出現藥品短缺，食藥署指出，目前市場庫存量仍充足，國內另有7張同健保分類分組的藥品許可證，其中4張為同成分、同劑型、同劑量藥品，可作為替代使用，經評估暫無供應不足疑慮。

值得一提的是，該藥品曾於2021年因玻璃碎片混入啟動回收，是否與本次原因相同，仍待進一步釐清。黃玫甄強調，將依調查結果與廠商矯正措施的落實情形，必要時啟動實地查廠，並視風險加強查核頻率，確保藥品品質與民眾用藥安全。

更多鏡週刊報導

寶雅分店只隔30公尺！官方揭曉粉紅、桃紅招牌差異 網笑：進去都會散財

1小時內才能收回訊息被罵爆？ LINE官方最新公告改口：暫緩實施

病毒界百變怪流行！醫師曝千變萬化症狀 靠它才能抓真凶