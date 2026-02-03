抗生素濫用恐養出抗藥性細菌，感冒更要小心

如果是細菌引起的感染，抗生素可以取代虛弱的免疫系統，但是到目前為止，抗生素尚無法解決濾過性病毒的感染，只能症狀治療，減輕身體的不舒服而已，並不會縮短感冒的天數，除非是感冒引發的肺炎、中耳炎、鼻竇炎等等，使用抗生素藥物才可以讓病情在短時間內明顯改善。

根據研究指出，抗生素在不該用的時候濫用，或在該用的時候劑量不足，或是治療的時間不夠久，不但無法保護人體免於細菌感染的威脅，反而會因為低劑量短時間的使用，而將生態中對抗生素敏感的細菌淘汰掉，卻留下有抗藥性的細菌，如此一來，若是新的抗生素來不及開發上市，人類將面臨無抗生素可用的窘境，因此切記不用濫用。

