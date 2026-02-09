抗生素用後腸道怪怪的？醫：益生元、益生菌要一起補充

台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，許多人服用抗生素後會感覺腸胃敏感、精神變差，這是腸道歷經改變正在重新調整的訊號，關鍵在於腸道修復能力。

許多人服用抗生素後會感覺腸胃敏感、精神變差，這是腸道歷經改變正在重新調整的訊號。（示意圖／Pexels）

張家銘表示，臨床上常遇到患者反映，每次吃完抗生素都覺得整個人怪怪的，腸胃變得很敏感，精神也差很多。他說明，抗生素確實把感染控制住，但同時腸道這個原本運作細膩、有秩序的系統也會一起被影響。

張家銘指出，從分子醫學來看，腸道更像是一個熱鬧的小社會，裡面住著各式各樣的細菌各自分工合作維持整體平衡。其中有一群很關鍵的角色叫做擬桿菌屬，它們平常幫忙處理膳食纖維、穩定免疫、維持腸道環境，還會分泌一種酵素叫做β-內醯胺酶。

張家銘說明，當服用青黴素、頭孢菌素這類常用抗生素時，藥物會一路走到腸道，這時β-內醯胺酶就會開始發揮作用，把這些藥物慢慢分解，讓它們不要在腸道裡停留太久。從分子層次來看，這是一種非常聰明的設計，幫整個腸道環境減少衝擊，讓原本住在裡面的好菌不會一下子被清空。

科學家發現有些擬桿菌在分解抗生素之後，連隔壁的其他好菌也一起受惠。（圖／Photo AC）

張家銘表示，在動物研究中，科學家發現有些擬桿菌在分解抗生素之後，連隔壁的其他好菌也一起受惠，這種現象在科學上叫做鄰近保護效應。他說，腸道從來不是單打獨鬥，而是一整個系統在合作。

張家銘指出，從分子體質來看，有些人吃完抗生素腸胃很快就穩定下來，有些人卻拖很久，關鍵不只在菌種多不多，而是在功能。包括腸道厭氧菌夠不夠多樣、β-內醯胺酶活性好不好，還有腸道抗藥基因庫的整體結構。研究發現，只要這套系統還在，腸道的代謝功能多半可以在停藥後一個月左右慢慢回到原本的狀態。

張家銘說明，根據研究，抗生素的影響遠不只是菌被殺掉這麼簡單，而是同時影響結構與功能。首先腸道菌的數量與多樣性會明顯下降，抗生素無法只挑壞菌下手，許多原本維持穩定的核心厭氧菌也會一起受到影響。接著腸道的保護力會暫時下降，當厭氧菌被壓制，腸道原本的屏障效應會變弱。

如果腸道裡原本就有較高的β-內醯胺酶活性，抗生素殘留會被比較快分解，腸道菌相受到的破壞也會比較小。（圖／Photo AC）

張家銘表示，如果腸道裡原本就有較高的β-內醯胺酶活性，抗生素殘留會被比較快分解，腸道菌相受到的破壞也會比較小，恢復速度自然比較快。2024年結合宏基因體與代謝體的研究發現，只要核心厭氧菌與其酵素系統還在，短鏈脂肪酸等關鍵代謝功能仍可能維持，並在約30天內逐步恢復。

張家銘建議，抗生素用過之後，一定要同時補益生元也要補益生菌。益生元是給腸道厭氧菌吃的原料，像是蔬菜、全穀類、豆類、菇類這些含膳食纖維的食物，就是在幫腸道把環境整理好。益生菌則是補充新的成員，讓腸道社群比較快恢復多樣性。這兩件事要一起做，重點不是吃得多，而是連續幾週讓腸道慢慢找回節奏。

張家銘強調，抗生素一定要精準使用，並且把後續恢復當成治療的一部分。他建議在用過抗生素之後，不要只看檢查報告上的數字，而是多留意身體的實際感受，包括腸道代謝是不是變順、腸胃敏感度有沒有下降、慢性發炎的狀態有沒有改善，還有整體精神與穩定度。

