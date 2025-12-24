抗生素藥品混入玻璃碎片 食藥署要求回收2.7萬瓶

（中央社記者沈佩瑤台北24日電）食藥署近日公布，永信藥品所生產、用於治療感染的抗生素「達比黴素注射劑」，混入玻璃碎片，該批已售出2萬7680瓶，要求業者在2026年1月12日前完成回收。

根據衛生福利部食品藥物管理署22日公布的藥品回收訊息，永信藥品工業股份有限公司的「永信達比黴素注射劑 TAPIMYCIN INJECTION YUNG SHIN」，批號TYI4 T012產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，經醫院通報發現，有1支注射劑有異物出現玻璃碎片混入情形，接到通報後，請永信公司評估產品是否要啟動回收，經業者確認確實有異物混入後，啟動該批藥品回收。

黃玫甄指出，本案涉及藥品共1個批號（批號TYI4 T012），效期為3年，截至目前已銷售數量共計2萬7680瓶，已要求廠商於2026年1月12日前，完成本次回收作業，並繳交調查報告及預防矯正措施。

因這項藥品於2021年也曾因玻璃碎片混入而啟動回收，與本次歸因是否相同，尚待調查釐清。黃玫甄強調，將視本次原因調查結果，及廠商相關預防矯正措施落實情形，必要時啟動實地查廠，並視風險情形加強查核頻率，以確保藥品品質及民眾用藥安全。

黃玫甄說，目前該藥品的市場庫存量尚屬充足，且國內尚有7張同健保分類分組的藥品許可證，其中4張為同成分、同劑型、同劑量，可供替代使用；經評估，暫無藥品供應短缺之虞。（編輯：吳素柔）1141224