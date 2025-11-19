抗生素要怎麼吃？「四不一要」甩開抗藥危機

好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導

花蓮慈院於19日下午在門診大廳以簡單易懂的方式帶領民眾重新認識抗生素，打造更安全的醫療環境。

許多人以為感冒、喉嚨痛都該吃抗生素，這樣的錯誤觀念也讓抗生素抗藥性問題越來越嚴重，抗生素抗藥性已被世界衛生組織(WHO)列為全球十大健康威脅之一。花蓮慈濟醫院於「抗生素活動週」中以健康巴士加強對民眾的宣導，呼籲要落實「四不一要」，打造更安全的用藥環境。

今年WHO主題為「立即行動，守護當下；保障未來」，強調落實「四不一要」的正確用藥守則，其中「四不」為:

一、不主動要求抗生素：濫用抗生素會增加抗藥性風險。

二、不隨便自己購買抗生素來吃：不適當的用藥方式會加劇抗藥性風險。

三、不吃他人的抗生素：每人病情不同，誤用藥物可能帶來副作用。

四、不隨便停藥：療程須按指示完成，才能有效消滅病菌。

「一要」則是要遵守醫囑使用抗生素：遵循專業醫療的建議才能保障療效與安全。

花蓮慈院感染科主任黃妙慧於臨床照護時發現，許多病人十分依賴抗生素。她提醒，抗生素主要用來抑制或殺死細菌，但抗生素不是萬靈丹，無法消滅病毒、黴菌、寄生蟲；若不依醫囑服用、濫用或服用他人剩餘藥物，都可能促使細菌產生抗藥性，未來一旦生病，治療將會更加困難。

一位民眾陳小姐便表示，透過活動才知道原來抗生素也會有抗藥性，若不當使用可能會導致日後生病時「無藥可醫」。花蓮慈院期望藉由這次「健康巴士」的出發，把正確觀念帶進社區每一個角落，讓抗藥性不再悄悄進化、讓疾病不再有機可乘。