抗病半年血癌痊癒！ 《單身即地獄》走紅韓星車炫承：像收到聖誕禮物

南韓藝人車炫承曾出演Netflix《單身即地獄》爆紅，與血癌搏鬥半年後痊癒。翻攝車炫承IG



出演Netflix節目《單身即地獄》爆紅的南韓藝人車炫承，昨天（12/22）在社群平台發文，公布好消息，他與血癌搏鬥半年後，終於被醫師判定痊癒，他分享一路以來的抗病經歷，並開心表示，心情就像「收到聖誕禮物」。

今年34歲的南韓藝人車炫承，因出演Netflix《單身即地獄》第一季、《體能之巔：百人大挑戰》等節目，人氣大漲，近期更在韓劇《斷罪》中，飾演貼身秘書角色，擴展自身的演藝發展，不料今年6月，他確診患有白血病，也就是俗稱的「血癌」。

經過長達半年的抗病搏鬥，如今傳來好消息，車炫承本月22日在Instagram上發文，內容寫道：「各位，我痊癒了！2025年12月22日，那段永遠不會結束的抗病生活，終於畫下句點。」

車炫承表示：「事實上，從最一開始出現症狀時，一直到今天收到痊癒的判定之前，我心中一直被恐懼籠罩，『如果好不起來怎麼辦』、『會不會變成腦溢血、腦梗塞』，感覺所有的事情，都會往壞的方向發展。」

他說道：「後來我突然間想通，無論我做什麼，都無法阻止這股下沉的趨勢，既然這樣，不如就把步調放慢吧，如果連心都變得脆弱，下沉的速度只會更加快速。」

車炫承也分享抗癌經歷：「一開始接受化療時，只覺得很痛苦、很討厭，有一天我身體沒有發冷，也沒有疼痛，只是平靜地休息，護士卻說我體溫接近40度，急忙給我退燒藥，我那時明白，原來痛苦就是讓我活下來的其中一個過程。」

他說：「從那天之後，我開始笑了，而當我開始笑起來，恐懼與痛苦也一點一點地消散」、「我沒想到這一切能夠結束，現在的心情，就像是收到聖誕禮物一樣，今後也會更用心照顧自己，繼續活下去。」

車炫承為其他病友獻上祝福：「現在與病魔纏鬥的患者們，我相信你們總有一天會痊癒，雖然過程很疲憊、很辛苦，請不要放棄笑容與希望，真心謝謝關心與支持我的每個人。」

