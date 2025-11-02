抗病神食！醫揭洋蔥四大超強功效：預防心臟病、阿茲海默症全靠它

生活中心／程正邦報導

洋蔥極具營養價值，被醫生譽為「抗病神食」。(圖/pixabay)

營養寶庫揭秘：抗氧化三巨頭坐鎮

內科醫師傅裕翔近日分享，日常料理中常見的洋蔥，雖然切開時讓人流淚，但實際上卻是極具營養價值的「抗病神食」。洋蔥富含多種活性成分，其中以槲皮素（Quercetin）、類黃酮（Flavonoids）與硫化物（Sulfides）這三大成分最為關鍵，賦予了洋蔥強大的健康保護力。

傅醫師深入解析，適量攝取洋蔥，對人體至少有以下四個重要的健康益處：

清除自由基、暢通血管：洋蔥中含量特別高的槲皮素，是一種強力的天然類黃酮抗氧化劑，被譽為「血管清道夫」，是預防心臟病的利器。

抗發炎與降膽固醇： 槲皮素能有效清除體內的自由基，對抗發炎反應，並有助於降低壞膽固醇（LDL）的濃度。

預防動脈硬化：藉由維持血管壁的彈性，槲皮素能預防動脈硬化與血栓生成，進而顯著降低罹患心臟病的風險。

部分研究也指出，槲皮素能干擾黃嘌呤氧化酶的活性，有助於降低尿酸合成，對於防治痛風性腎病變也有輔助效果。

傅裕翔醫師指出吃洋蔥的4大好處，預防心臟病、阿茲海默症全靠它。（圖／翻攝自主廚醫師傅裕翔臉書）

護腦控糖：對抗失智與糖尿病的幫手

除了心血管健康，洋蔥的成分也被醫學界視為預防慢性病與延緩老化的好幫手：

預防阿茲海默症：傅醫師指出，洋蔥富含的類黃酮成分，經過長期攝取，能有效幫助預防阿茲海默症（失智症）的發生。

抗癌作用：槲皮素與洋蔥、大蒜特有的有機硫化合物均具備抗癌作用。研究指出，經常食用這類蔥蒜屬食材，可以降低多種癌症的風險，特別是乳腺癌、胃癌與結腸直腸癌等。

穩定血糖：槲皮素和硫化合物具有抗糖尿病潛力。一項針對第二型糖尿病患者的研究顯示，若每天攝取約100克的生洋蔥，有助於穩定血糖，達到良好的控糖效果。

洋蔥沙拉是熱炒店常見的小菜，清爽又好吃。（示意圖）

專家提醒：最佳食用量與烹調秘訣

為確保能完整攝取到洋蔥的營養精華，傅裕翔醫師建議：每次食用半顆至一顆洋蔥為佳。由於槲皮素等重要營養成分怕熱，烹調時不宜加熱過久，以免大量流失。

若想獲得最佳的營養價值，生吃（如涼拌沙拉）能保留最多的槲皮素和硫化物，刺激性也最高；若熟吃，建議大火快炒、縮短加熱時間，或搭配油脂烹調，反而能提升脂溶性槲皮素的吸收率。

此外，傅醫師也特別推薦台灣在地優質洋蔥，例如屏東車城因受落山風吹拂和短日照的獨特環境影響，所產洋蔥甜度高且汁水豐富，是極具代表性的優質農產。

傅醫師特別推薦屏東車城的優質洋蔥。(示意圖)

