「抗瘧之父」連日清家屬捐6,274件稀有蠓科標本 助力台灣小黑蚊防治

全球3,000多種蚊科昆蟲中，有32種由連日清博士親自發表，另有19種蠓科物種由他發表命名。 圖：國立台灣大學公共衛生學院副院長蔡坤憲/提供

[Newtalk新聞] 享譽國際的已故蚊蠓專家連日清博士，長年研究醫學昆蟲與公共衛生，被譽為台灣病媒生態與防疫領域的重要奠基者，也被外界尊稱為台灣「抗瘧之父」。國立自然科學博物館今(28)日正式典藏連日清博士家屬捐贈的6,274件玻片標本。為科博館小黑蚊防治研究與病媒昆蟲監測注入重要能量。

國立自然科學博物館今日正式典藏連日清博士家屬捐贈的6,274件玻片標本。涵蓋超過210種蠓科及其他昆蟲種類。連日清博士早年曾與世界衛生組織(WHO)合作，深入東南亞及台灣各地進行瘧疾病媒調查與防治策略設計，是台灣成功根除本土性瘧疾的關鍵推手。他自1965至2008年採集的標本分佈於台灣、日本、韓國、中國、印尼，其中台灣樣本占約97%，多為蠓科玻片，標本製作精緻，資訊標註完整，是珍稀的病媒昆蟲物種資料庫。標本由國立台灣大學公共衛生學院副院長蔡坤憲指導學生整理，今年3月由科博館完成清點入庫。

廣告 廣告

捐贈儀式上，連日清博士長子連百斌與十餘位家屬出席，前外交部駐葡萄牙大使張崇哲也到場見證。科博館館長指出，全球逾3,000多種蚊科昆蟲中，有32種由連博士親自發表，另有19種蠓科物種也出自其命名。

科博館與連博士淵源深厚。曾在時任副館長李家維協助下，連博士已捐贈10,826件蚊子標本，包括13屬、92種成蟲及幼蟲、蛹，附有完整採集與鑑定資訊，是館內重要典藏。本次新入館的蠓科玻片，更對館方目前推動的小黑蚊防治研究提供關鍵助力。

科博館典藏科科長蔡經甫表示，蚊子蟲體與翅足纖細柔弱且易斷裂，製作難度相當高，任何步驟都可能導致標本殘缺或不完整，玻片標本亦因易碎、易變質而需細心維護。透過館內穩定的保存環境，不僅能讓更多研究學者充分利用，也能讓這些珍貴標本在百年後仍維持最佳狀態。

科博館近年也以展覽與探究活動向大眾介紹小黑蚊的生物學與棲地特性，強化小黑蚊防治與教育宣導的科學基礎。科博館表示，未來館方將結合此次捐贈標本、田野調查成果與推廣經驗，深化小黑蚊監測與分類研究，期盼在科學知識累積下，協助大眾更正確認識小黑蚊，推動更有效且兼顧環境友善的防治策略。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

聲稱能解被鎖社群帳號 6人遭騙5萬元！高雄男扮「黑客」詐欺遭逮

小粉紅集體崩潰！咖波聯名日漫《我的英雄學院》中國粉絲揚言抵制

科博館今典藏連日清博士家屬捐贈的6,274件玻片標本，涵蓋超過210種蠓科及其他昆蟲種類。 圖：國立自然科學博物館/提供

在時任副館長李家維博士協助下，連博士捐贈10,826件蚊子標本，每件皆附有完整採集與鑑定資訊，具高度研究價值。 圖：國立自然科學博物館/提供

蠓科玻片標本入館前由學生協助整理，今日科博館特別頒發感謝狀致謝。 圖：國立自然科學博物館/提供

捐贈儀式現場展出連日清博士生前常用的採集、研究用具及相關著作等。 圖：國立自然科學博物館/提供

新入館的蠓科玻片標本，對科博館目前進行的小黑蚊防治研究提供關鍵性助益。 圖：國立自然科學博物館/提供