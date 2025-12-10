抗癌不是一次就結束！醫籲落實「5習慣」預防癌細胞暴走

醫籲抗癌鬥士落實5習慣，預防癌細胞暴走。示意圖／Freepik

癌症向來讓人聞之色變，而更令人恐懼的，或許是「再次罹癌」。醫師黃軒指出，許多病患在挺過癌症後，卻又被診斷出另一種癌症，彷彿在進行一場「抗癌接力賽」，這往往不是單純的運氣差，而是身體一層層的「防火牆」逐漸被攻破，癌症患者除了及早治療，更應徹底落實5大關鍵習慣，才能真正降低再次罹癌的風險。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文指出，人體一共有37兆個細胞，一旦出現癌細胞，就會在不同器官間「各自暴走」，只要累積到足夠多病變，就可能走偏，導致某個器官可能罹癌後，另個器官在幾年後也罹癌，稱之為第二原發癌（second primary cancer）。

廣告 廣告

他解釋，這類癌症並非轉移，也不是復發，而是「另一個器官自己長新的癌」，若有遺傳性癌症家族患者，第二原發癌發生率可達一般人的2~4倍，其中又以乳癌、卵巢癌、大腸癌相關更為明顯。

黃軒表示，初次治療癌症也會帶來後續風險，如在放射治療後增加白血病、甲狀腺癌風險，或某些化療（如烷化劑）治療，也可能提升骨髓異常症候群與白血病，這類後作用並非治療不好，而是為了救命的「長期代價」。

研究也指出，癌症倖存者在接受放療、化療後，「發生第二癌的風險明顯上升」，如乳癌患者，接受放療後約有6.6％會有第二癌的風險，相關風險也隨著治療強度、年齡、治療累積劑量而不同。

「免疫力下降也可能讓清掉的癌細胞悄悄長大」，黃軒指出，免疫系統每天都在體內清除病變細胞，不過隨著年齡、慢性病（糖尿病、慢阻肺）、長期壓力、失眠，或長期使用免疫抑制藥物，導致免疫力下降，也可能讓癌細胞復原，導致第二原發癌悄悄增加。

可以預防「第二癌症」嗎？

黃軒表示，第二癌是可以預防的，可從生活5件習慣開始做起：

第二癌症篩檢

國際只能都明確建議，乳癌治療後必須持續進行乳房檢查，大腸癌治療後也要定期做大腸鏡檢查，進行放射治療患者，甲狀腺、血液也都要持續追蹤。

生活型態調整

戒菸、減重、地中海飲食、規律運動都要落實，才能真正把基因組的突變壓力降下來。

遺傳檢測＋家族型監測

BRCA、Lynch Syndrome、TP53（Li-Fraumeni），這些遺傳疾病的家人，若抓到基因，監控方式會完全不同。

增強免疫系統

透過睡眠、規律運動、控制慢性病、避免長期壓力失控，能提升免疫力，而非吃一堆補品。

避開已知的高致癌暴露

避免接觸致癌物，如長期染髮劑、工業溶劑、過量酒精、加工肉品。



回到原文

更多鏡報報導

健壯伯「喉嚨痛」就醫竟確診4癌症！ 醫師曝日常「3壞習慣」惹禍

忘記藥名！阿姨「畫五筆」藥師看完秒猜中 網友大讚：太神了

花蓮2次強震倒樓都設計不良！建築師竟同一人「移民國外遭通緝」