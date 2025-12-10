抗癌不是一次就結束！醫籲落實「5習慣」預防癌細胞暴走
癌症向來讓人聞之色變，而更令人恐懼的，或許是「再次罹癌」。醫師黃軒指出，許多病患在挺過癌症後，卻又被診斷出另一種癌症，彷彿在進行一場「抗癌接力賽」，這往往不是單純的運氣差，而是身體一層層的「防火牆」逐漸被攻破，癌症患者除了及早治療，更應徹底落實5大關鍵習慣，才能真正降低再次罹癌的風險。
胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文指出，人體一共有37兆個細胞，一旦出現癌細胞，就會在不同器官間「各自暴走」，只要累積到足夠多病變，就可能走偏，導致某個器官可能罹癌後，另個器官在幾年後也罹癌，稱之為第二原發癌（second primary cancer）。
他解釋，這類癌症並非轉移，也不是復發，而是「另一個器官自己長新的癌」，若有遺傳性癌症家族患者，第二原發癌發生率可達一般人的2~4倍，其中又以乳癌、卵巢癌、大腸癌相關更為明顯。
黃軒表示，初次治療癌症也會帶來後續風險，如在放射治療後增加白血病、甲狀腺癌風險，或某些化療（如烷化劑）治療，也可能提升骨髓異常症候群與白血病，這類後作用並非治療不好，而是為了救命的「長期代價」。
研究也指出，癌症倖存者在接受放療、化療後，「發生第二癌的風險明顯上升」，如乳癌患者，接受放療後約有6.6％會有第二癌的風險，相關風險也隨著治療強度、年齡、治療累積劑量而不同。
「免疫力下降也可能讓清掉的癌細胞悄悄長大」，黃軒指出，免疫系統每天都在體內清除病變細胞，不過隨著年齡、慢性病（糖尿病、慢阻肺）、長期壓力、失眠，或長期使用免疫抑制藥物，導致免疫力下降，也可能讓癌細胞復原，導致第二原發癌悄悄增加。
可以預防「第二癌症」嗎？
黃軒表示，第二癌是可以預防的，可從生活5件習慣開始做起：
第二癌症篩檢
國際只能都明確建議，乳癌治療後必須持續進行乳房檢查，大腸癌治療後也要定期做大腸鏡檢查，進行放射治療患者，甲狀腺、血液也都要持續追蹤。
生活型態調整
戒菸、減重、地中海飲食、規律運動都要落實，才能真正把基因組的突變壓力降下來。
遺傳檢測＋家族型監測
BRCA、Lynch Syndrome、TP53（Li-Fraumeni），這些遺傳疾病的家人，若抓到基因，監控方式會完全不同。
增強免疫系統
透過睡眠、規律運動、控制慢性病、避免長期壓力失控，能提升免疫力，而非吃一堆補品。
避開已知的高致癌暴露
避免接觸致癌物，如長期染髮劑、工業溶劑、過量酒精、加工肉品。
更多鏡報報導
健壯伯「喉嚨痛」就醫竟確診4癌症！ 醫師曝日常「3壞習慣」惹禍
忘記藥名！阿姨「畫五筆」藥師看完秒猜中 網友大讚：太神了
花蓮2次強震倒樓都設計不良！建築師竟同一人「移民國外遭通緝」
其他人也在看
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
79歲嬤大腸癌第4期拒化療 吃1食物腫瘤縮小！醫示警45歲以下大腸癌狂飆
79歲老婆婆三期大腸癌惡化成第四期，做化療三個月受不了，拒絕治療。醫師開給她高劑量薑黃，沒想到三個月後她的大腸癌縮小。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘提醒，台灣65歲以上大腸癌正在下降，但是45歲年健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 4
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌
許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
全台首例「本土球黴菌症」！北部5旬男確診 3症狀當心
台灣確診首例球黴菌症本土病例。疾管署今（9日）證實，一名北部50多歲本國籍男性未曾出國，卻因職業暴露感染球黴菌症，引發外界關注。疾管署呼籲，貨櫃相關從業人員務必提高警覺，避免吸入受污染塵土。疾管署副署長林明誠指出，這名男性從事貨櫃作業，主要負責貨櫃內修補與清潔工作，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
肝癌末期腫瘤不見了！陽明交大附醫「個別化治療」創奇蹟
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】74歲的宋女士於民國106年被診斷為肝癌合併雙側肺部數百顆轉移性病灶 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
常嗆到以為胃食道逆流！男檢查已肺癌3期 醫揭3身體求救信號
錢政弘醫師日前在臉書粉絲專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」案例分享，在5個月前有一名60多歲男患者，當時到門診就醫，主訴胃酸逆流、喉嚨灼熱，而且吃東西時「很容易嗆到」；雖然男病患有多年胃食道逆流病史，但錢政弘醫師注意到「容易嗆咳」並不尋常，使他提高警覺，替男病患...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發起對話
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 1 天前 ・ 1
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 24
他抗癌成功又再罹癌！「癌細胞暴走原因」曝：做1事能避免
癌症令人畏懼，有些人更是會連續罹癌。醫師黃軒表示，有些患者剛抗癌成功，又確診另一種癌，原因是「身體的多重防禦系統在不同位置出現裂縫。」除了基因修補突變力較弱、初次治療會造成後續風險外，也因免疫系統疲乏。增強免疫系統可靠睡眠、規律運動、控制慢性病、避免長期壓力失控，而非吃一堆補品。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
立威廉爆罹甲狀腺癌二期！ 名醫示警：「這1類人」罹癌風險高3倍
男星立威廉擁有四國混血，2004年主演偶像劇《天國的嫁衣》爆紅，隔年又演出《綠光森林》奠定偶像劇男神地位。2014年他與老婆婚後生下女兒，一家三口定居新加坡。根據《噓！星聞》報導，現年49歲的他最近竟爆出罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤續命。有醫師曾表示，甲狀腺癌有家族病史的人，罹癌風險比一般人高出3倍，若能早期發現並治療，5年存活率可達90%以上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
55歲前、70歲後不建議驗？台灣攝護腺癌一半確診已晚期，PSA為何始終不普篩？
PSA常被用來檢測是否罹患攝護腺癌，但國健署日前發布新聞指出這項檢測可能導致過度診療，55歲以下、70歲以上不建議篩檢。真是如此嗎？ 攝護腺癌已成為男性大敵。2022年，攝護腺癌高居台灣男性癌症發生率第3位，1年新增9,000多人，2024年死亡率更位居第6，一年有近2,000人死於攝護腺癌。 PSA（前列腺特異抗原）檢測在臨床上被視為檢測攝護腺癌的重要工具，然而，日前國健署卻發布新聞，引用美國預防服務工作組（USPSTF）的建議指出，55～69歲男性應在與醫師評估後，充分了解篩檢利弊，再決定是否檢測PSA；70歲以上男性則不建議進行篩檢。 國健署過去也曾援引國際資料，包括美國、歐洲、瑞典等，指出尚無充分證據顯示PSA檢測可有效降低攝護腺癌死亡率，反而可能因過度診斷與治療，影響患者生活品質，導致出現勃起功能障礙或尿失禁等副作用。 臨床上大量使用的PSA，對降低攝護腺癌死亡率沒有幫助嗎？55歲以下或70歲以上男性，真的不需要檢測PSA嗎？ PSA創造大量早期癌症診斷，但有引發過度醫療疑慮 PSA是一種由攝護腺腺體上皮細胞分泌的絲胺酸蛋白酶，主要功能是降低精液的黏稠度以利精子活動。正常情況康健雜誌 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
曾被當餵豬菜？專家解析其「7項營養價值」 平價食材成亮點
（記者張芸瑄／綜合報導）過去常被視為「餵豬用」而不受青睞的地瓜葉，如今已成為市場上常見的平價蔬菜。營養師薛曉晶 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰
最近「能量飲」的討論很夯，當然別說小孩，成人也最好不要喝。姜冠宇醫師表示，他要講的是「隱藏型肥胖」，學術上稱為「正常體重肥胖（NWO）」。意思是說BMI是正常的，但是看肚子腹圍早就超標的，也就是你越喝，肚子就越大！講三遍！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
喝1類飲料肚子恐變大！醫揭自己也受害 陷 「正常體重肥胖」
近日能量飲料走進校園，部分學生為了維持精神，提升上課專注力開始飲用，引發網路熱議。對此，醫師姜冠宇建議，別說小孩，成人也最好不要喝，不但會讓肚子變大，甚至會影響睡眠品質，並稱他以前擔任住院醫師時也喝能量飲，看到自己的肚子超挫折。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」 醫：易有壓力、情緒化不適合
高雄一名女性成衣店老闆因壓力過大導致「瘦瘦針」不僅無效，反而體重增加。阮綜合醫院身心科洪櫻娟醫師指出，這名患者在施打減重針後不但出現噁心嘔吐、情緒焦躁等副作用，體重還增加了2公斤，最終確診為「壓力肥」，透過舒壓治療才成功減重。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話