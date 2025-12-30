抗癌中驚聞曹西平猝逝 沈玉琳悲憶：那次竟成最後一面

罹癌住院中的沈玉琳聽聞曹西平過世相當震驚難過，曹曾是《11點熱吵店》的首集嘉賓。（翻攝自沈玉琳臉書／YouTube 11點熱吵店）

藝人曹西平驚傳在家中猝逝，享壽66歲。他昔日曾在沈玉琳和Melody主持的《11點熱吵店》擔任首集嘉賓，分享和乾兒子Jeremy的故事，而如今沈玉琳因為罹患血癌住院治療中，卻聽到曹西平過世的消息，讓他震驚又難過。

《11點熱吵店》2020年9月開播，首集以「演藝圈最強砲火來襲」為主題，邀請徐乃麟、曹西平等人上節目，曹西平的乾兒子Jeremy則透過VCR分享曹不為人知的暖心一面，一席感性告白逼哭曹西平。

曹西平在節目中分享和乾兒子Jeremy同住的故事。（翻攝自YouTube 11點熱吵店）

未料曹西平昨晚被發現在三重的家中猝逝，同住的Jeremy出國回來發現曹已沒有呼吸心跳，連忙報案，但仍天人永隔。

沈玉琳悲憶最後一面 願曹西平一路好走

《自由時報》報導，因為罹患血癌住院治療的沈玉琳聽聞此事，感到震驚又難過，過去和他一起錄影，打打鬧鬧、互相鬥嘴，非常歡樂，也在錄影空檔聽他分享人生歷程、得到很多啟發。雖然曹近幾年沒在上節目，但《11點熱吵店》開播時他是首集嘉賓，情意深厚，沒想到那次是他最後一次見到曹西平本人，希望曹一路好走，在天堂享受快樂的生活。

58歲的沈玉琳今年7月突然病倒，消失螢光幕前，不過他正積極接受治療，希望可以在農曆年前完成療程，若無副作用就有機會出院。他也向外界報平安，預計過年前出院、元宵節後就可以復出工作。

