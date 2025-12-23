抗癌半年迎奇蹟！ 《單身即地獄》男星車炫承病癒：像收到聖誕禮物

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

曾出演南韓知名戀粽《單身即地獄》第一季的藝人車炫承今年9月宣布罹患血癌，與病魔對抗近半年後，昨（22）日在社群公布好消息，獲得醫師判定痊癒，他稱這份喜訊如同收到聖誕禮物，並鼓勵所有病友不要放棄希望。

藝人車炫承今年9月宣布罹患血癌，與病魔對抗近半年後，昨日在社群公布好消息，獲得醫師判定痊癒。（圖／翻攝@502bright IG）

34歲韓國藝人車炫承昨（22）日在Instagram上分享喜訊，發布寫著「各位！我痊癒了！」字樣的圖，並用文字紀錄抗病歷程。車炫承寫道：「2025年12月22日，彷彿永遠不會結束的抗病生活，終於畫下句點」。他表示，從最初出現症狀到收到痊癒診斷前，心理一直被恐懼籠罩，「要是治不好怎麼辦？」、「會不會腦出血？腦梗塞？」，感覺所有事情都往壞的方向發展。

後來他轉念一想，既然無法阻止病情惡化，至少要嘗試放緩病程，「如果連心都變得脆弱，病情也會加速惡化」。車炫承也談及抗癌經歷，有一次身體既沒有發冷也沒有疼痛，他以為自己只是平靜地休息，護士檢查時卻說他的體溫已接近40度，立即給他開退燒藥。他在那刻體悟到，「原來痛苦也是讓我活下去的其中一個過程」。自此，他學習用微笑與病痛共處，恐懼與疲憊也漸漸消散。

車炫承坦言，原本並不敢期待能收到痊癒診斷，「現在的心情彷彿收到一份聖誕禮物」，並表示日後會照顧好自己的身體。車炫承也在文末鼓勵正在對抗病魔的病友，「我相信你們一定也能痊癒，過程一定非常疲憊、非常辛苦，但請務必不要放棄笑容與希望，我會由衷地為你們祈禱」。

