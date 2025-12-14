抗癌小網紅離世 生命最後的日子淚訴「我只想待在家」
（國際中心／綜合報導）因分享抗癌歷程而受到關注的美國9歲小網紅布莉伯德（Brielle Bird）近日傳出離世消息，家屬證實她已於11日不敵病魔辭世，得年9歲。布莉過去以堅強態度記錄治療與生活點滴，吸引大量網友追隨支持，社群平台累積超過65萬名粉絲。
家屬說明，布莉2020年被診斷為神經母細胞瘤第四期，當時醫師在她腹部發現約8公分腫瘤，並指出癌細胞已擴散至其他部位。經歷治療後，病況曾在兩年後出現改善，家人也曾為她進入緩解期而慶祝，然而病情於2024年1月再度復發，至2025年7月初轉入安寧療護階段。
家屬透露，布莉在末期階段長期承受疼痛，對再次住院治療產生強烈抗拒。她曾向母親表達希望暫停療程，並表示自己只想待在家中。布莉母親回憶，女兒一方面害怕病情惡化，另一方面也承受不了持續治療帶來的不適與痛苦，最終家人決定尊重她的選擇，停止頻繁往返醫院。
布莉母親表示，當治療已無法保證帶來明確成效時，家人不願讓她在痛苦中反覆承受折磨，因此選擇讓她以更舒適的方式度過最後時光。布莉離世後，母親在社群平台發文送別，字句間流露不捨與心碎，並以溫柔語氣向女兒道別，感謝她帶來的勇氣與力量，表示家中仍會為她保留屬於她的空間與燈光。
