抗癌後現身進香！許維恩突收指示 感動：媽祖看見我了

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許維恩獲得媽祖聖恩。（圖／sharon701111 IG）





白沙屯媽祖進香盛大進行中。而在宛如人海的山燈腳人潮中，藝人許維恩就被捕捉到低調現身，並親手為信眾遞上一瓶瓶結緣水給信眾。許維恩事後在社群透露，發水時意外獲得媽祖神諭「排排跪好」，隨後發生的震撼瞬間讓她感動不已。

突獲神聖指令

許維恩發文表示，當時她正與團隊在定點發送飲用水，原本只是想低調與信眾結緣，沒想到白沙屯媽祖鑾轎行經該處時，竟無預警指示她們一行人「排排跪好」。正當眾人依言跪下後，下一秒鑾轎便輕緩地從她們頭上經過，突如其來的鑽轎腳體驗讓許維恩備感震撼，內心充滿感恩與喜悅。

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她感性寫道：「我知道，媽祖真的看見我了，也真的給了我最深的保佑與祝福。」這份神聖的體驗不僅給予她極大的心靈力量，她也承諾會將這份愛轉化為實際行動，持續溫暖社會中需要幫助的人。

回饋社會傳遞愛

許維恩與白沙屯媽祖的緣分早在進香前便已結下。她透露，當初在面臨手術的前夕，得知白沙屯媽祖願意與其品牌飲用水聯名，對她而言，這是被神明守護與選擇的祝福。她大讚：「謝謝媽祖一路的保佑，讓我走過不安與恐懼，讓我相信一切都是最好的安排。」

而為了回饋，許維恩親身投入進香活動，在沿途定點親自發送結緣水給所有「進香團寶寶」。她表示，希望能透過這份微小的服務，把平安、祝福與愛一一傳遞給大眾，願所有人在這趟進香路途上都能平安健康順心。

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