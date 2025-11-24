抗癌從「日常飲食」做起！控制慢性發炎與血糖是關鍵
癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎加上老化加速所累積的結果，而日常飲食是人人都能實踐的癌症風險降低工具。劉博仁醫師強調，癌症預防應被視為老化管理的一部分，而非僅是治療的延伸。
營養功能醫學專家劉博仁表示，研究顯示身體的慢性發炎會加速DNA受損、降低細胞修復能力，形成癌症容易發生的環境。「吃天然、吃彩虹、吃好油」的飲食原則能有效減少慢性發炎，其中橄欖油、多酚類食物如莓果具強大抗氧化能力，Omega-3魚油可減少促發炎因子，而大量膳食纖維則能調整腸道菌相，降低發炎反應。
血糖控制是另一項防癌關鍵。劉博仁解釋：「研究顯示高血糖、高胰島素與乳癌、肝癌、大腸癌、胰臟癌有明確關聯。」他指出，血糖越高，身體需要分泌更多胰島素，而胰島素作為促生長荷爾蒙會刺激細胞快速增生，長期下來成為癌症的溫床。
為改善這種情況，專家建議採取低GI飲食、攝取足夠蛋白質、實行限時進食以及多食用原型食物。「吃太甜、太白的食物會讓身體像坐雲霄飛車，穩定血糖就是讓細胞不要被過度刺激，」劉博仁說明。
腸道健康同樣影響癌症風險。劉博仁引述近年研究指出，腸道菌相能影響免疫細胞功能、慢性發炎程度以及身體清除致癌物的能力。他比喻：「你的腸道菌就像家裡的保全系統，養好腸道，免疫力才能正常監控異常細胞，不讓癌細胞趁機生長。」
針對日常實踐，劉博仁提出五項具體建議：每天至少攝取七份多色蔬果、減少加工肉品與甜食攝取、每週食用深海魚或補充Omega-3、採用地中海飲食作為生活方式，以及每日攝取足夠纖維以維護腸道菌健康。
「這些不是高難度技巧，而是生活習慣。真正有效的防癌，靠的是長期的小決定，」劉博仁強調，「我們每一天吃下去的每一口食物，都在幫身體做修復或破壞。」
延伸閱讀
批「台灣測速照相密度比監獄高」！陳為民曬圖轟：國恥
超跑迷天堂！北京將開「法拉利樂園」 體驗速度最快雲霄飛車
天琴颱風估最快明生成 賈新興：預計往越南南部移動
其他人也在看
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 2 小時前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 11 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 1 天前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 18 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 2 小時前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 2 小時前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動有益健康，尤其年紀漸大更需要運動調節身心。哈佛大學醫學院推薦5項適合一般人的健康運動，不但可瘦身減重、強健骨骼、改善平衡，還能延緩記憶力衰退，年長也適合。 哈佛大學醫學院列出有益健康的5項運健康2.0 ・ 1 天前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 1 天前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 1 天前
白髮越來越多？小心是吃錯油 多吃這種魚讓你一頭黑髮
最容易讓白頭髮增生的原因，莫過於「現代型營養失衡」。明明現代人隨時都能取得食物，為什麼還是會營養失衡呢？關鍵可能是吃了不該吃的脂肪。 血液循環差 易增生白頭髮 日本頭皮保養專家辻敦哉指出，「該健康2.0 ・ 2 小時前
一人減脂餐／「香煎雞腿肉雜糧飯」有油有飯也不怕胖！食材選對是關鍵
不少人以為減脂就得少吃、挨餓，但其實只要挑對食材、掌握低油低鹽的烹調方式，一樣能吃得飽又慢慢瘦下來。「香煎雞腿肉時蔬雜糧飯」就是一份做法簡單、營養均衡的減脂午餐範例。姊妹淘 ・ 1 天前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 1 天前
「走很多路」不等於有運動到！ 中度身體活動每次10分才能增心肺耐力
有人說「腳是第二顆心臟」，新光醫院心臟內科醫師周靖堯指出，下肢是大量血液儲存的部位，走路時肌肉收縮，將下肢血液帶回心臟，有助於血液循環，減少靜脈血栓風險，也會活化自律神經，確實對於身體機能有好處，但若目標是增加心肺功能、強健體魄，光靠走路恐怕效果有限。許...CTWANT ・ 1 天前
不只多巴胺不足！抗氧化與發炎系統失衡是帕金森氏症關鍵
最新醫學研究顯示，帕金森氏症並非僅是多巴胺不足的問題，而是體內「抗氧化力」與「發炎開關」之間的失衡戰爭，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸關係。中天新聞網 ・ 17 小時前
熟男如何不顯老？ 醫曝顧好「一數值」能逆轉老化時鐘
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 一般人都想逆齡、越活越年輕，但多數男性卻是越來越顯疲態，究竟為什麼？新陳代謝暨減重專科醫師周建安解答，答案與男性荷爾蒙「睪固酮」（TT）有關，如果能夠掌握健康飲食與運動，穩定睪固酮，就能保持活力，且跨國研究證實，睪固酮能幫「老化時鐘」踩煞車，60 歲以上男性抗老化效果強度甚至是年輕人的2.6倍。 周建安指出，該項研究...匯流新聞網 ・ 20 小時前
肌少症增跌倒骨折風險 7 倍 逆轉關鍵在「阻力訓練」
【健康醫療網／編輯部整理】隨著人口快速老化，肌肉量與肌力逐年下降的「肌少症」已成為隱形卻嚴重威脅長者健康的疾病，也是一項全球性的公共健康問題。高雄榮民總醫院復健醫學部住院醫師陳沛勻指出，肌少症不只是單純的肌肉力量減弱，造成走路無力、行動不便，更是大幅提高跌倒與骨折風險的生活隱形殺手，嚴重者甚至可能因失能而喪失自理能力。因此，及早篩檢與預防，是維護長者健康的關鍵。 多重因素導致肌少症 老化與生活型態是關鍵 陳沛勻醫師指出，肌少症的形成原因多元，最主要的仍與年齡增加有關。隨著老化，肌肉細胞逐漸萎縮，肌肉合成速度變慢，分解速度加快，導致肌肉量一年比一年少。此外，長期缺乏運動、久坐不動、營養不良（尤其蛋白質與維生素 D 不足）、慢性疾病與荷爾蒙下降等，也都是促使肌少症提早發生的重要因素。 陳沛勻醫師提到，肌少症最大的危害並不只是「肢體沒力」，她提醒，肌肉力量不足會使長者更容易跌倒，進而造成髖部骨折、住院甚至長期臥床。肌肉量下降也會降低基礎代謝率，使體重控制困難，增加糖尿病、心血管疾病等代謝性疾病的風險。研究更指出，肌少症與心臟功能退化密切相關，是影響長者健康壽命的重要因子。 肌少症預防 「運動健康醫療網 ・ 1 天前