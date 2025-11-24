抗癌從「日常飲食」做起！控制慢性發炎與血糖是關鍵

癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎加上老化加速所累積的結果，而日常飲食是人人都能實踐的癌症風險降低工具。劉博仁醫師強調，癌症預防應被視為老化管理的一部分，而非僅是治療的延伸。

研究顯示身體的慢性發炎會加速DNA受損、降低細胞修復能力，形成癌症容易發生的環境。（示意圖／Pixabay）

營養功能醫學專家劉博仁表示，研究顯示身體的慢性發炎會加速DNA受損、降低細胞修復能力，形成癌症容易發生的環境。「吃天然、吃彩虹、吃好油」的飲食原則能有效減少慢性發炎，其中橄欖油、多酚類食物如莓果具強大抗氧化能力，Omega-3魚油可減少促發炎因子，而大量膳食纖維則能調整腸道菌相，降低發炎反應。

血糖控制是另一項防癌關鍵。劉博仁解釋：「研究顯示高血糖、高胰島素與乳癌、肝癌、大腸癌、胰臟癌有明確關聯。」他指出，血糖越高，身體需要分泌更多胰島素，而胰島素作為促生長荷爾蒙會刺激細胞快速增生，長期下來成為癌症的溫床。

為改善這種情況，專家建議採取低GI飲食、攝取足夠蛋白質、實行限時進食以及多食用原型食物。「吃太甜、太白的食物會讓身體像坐雲霄飛車，穩定血糖就是讓細胞不要被過度刺激，」劉博仁說明。

腸道菌相能影響免疫細胞功能、慢性發炎程度以及身體清除致癌物的能力。（圖／Photo AC）

腸道健康同樣影響癌症風險。劉博仁引述近年研究指出，腸道菌相能影響免疫細胞功能、慢性發炎程度以及身體清除致癌物的能力。他比喻：「你的腸道菌就像家裡的保全系統，養好腸道，免疫力才能正常監控異常細胞，不讓癌細胞趁機生長。」

針對日常實踐，劉博仁提出五項具體建議：每天至少攝取七份多色蔬果、減少加工肉品與甜食攝取、每週食用深海魚或補充Omega-3、採用地中海飲食作為生活方式，以及每日攝取足夠纖維以維護腸道菌健康。

「這些不是高難度技巧，而是生活習慣。真正有效的防癌，靠的是長期的小決定，」劉博仁強調，「我們每一天吃下去的每一口食物，都在幫身體做修復或破壞。」

