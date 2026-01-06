抗癌復出惹心疼！馮提莫自曝瘦25公斤 直播拉衣秀鬆垮肚皮

馮提莫抗癌成功，回歸大眾視野。（圖／翻攝自馮提莫 微博）

過去曾被封為「大陸第一網紅」的知名主播馮提莫，憑藉甜美外型與清亮嗓音翻唱歌曲爆紅，累積龐大粉絲群，後續更跨足歌壇推出多首單曲，人氣始終居高不下。然而，她近年卻歷經嚴峻的健康考驗，馮提莫於2023年7月公開罹患甲狀腺癌晚期並完成手術，抗癌消息曝光後震撼粉絲。2025年12月她無預警在抖音復播，一回歸就吸引破萬人同時在線觀看，直播間瞬間擠爆，再度證明高人氣不減。馮提莫近日在直播自曝肚皮鬆的原因，是因為減肥導致的。

馮提莫目前體重約80斤（約40公斤），與國中時期曾高達130斤（約65公斤）的體重相比，明顯下降，由於短時間內體重驟減，導致皮膚變得鬆弛，現在必須隨時保持抬頭挺胸的姿勢，若放鬆肚子的皺褶便會顯現，她更直接在鏡頭前拉起衣服，在直播中大方秀出鬆垮肚皮，自嘲笑說：「我這肚皮老鬆了，看到沒？這個就是減肥的那種體質。」，自嘲這是減肥留下的痕跡，真實狀態引發網友熱烈討論。

事實上，馮提莫兩年來的抗癌之路艱辛，2023年確診甲狀腺癌並接受手術後，2024年病情復發並出現轉移情況，她也因此全面停工，全力接受手術與治療，受藥物與身體狀況的反覆折磨。

她在首次復播時也曾親口說明消失近一年的原因，也安撫粉絲，希望大家不要過度擔心，並感性表示，只要還有人願意看她直播，能繼續站在鏡頭前做自己熱愛的事情，就是最大的動力：「為什麼這麼長時間沒有播，因為就是在這快一年的時間，確實發生了多大大小小的事情，我現在既然繼續開播，也不希望大家擔心，所以給大家說明一下解惑，前段時間我的甲狀腺癌它又復發了，然後轉移了，但是還好現在已經做過手術處理好了，最近身體也恢復差不多了，所以大家不要擔心，只要大家還願意看我，我覺得做直播是我非常熱愛的事情。」

